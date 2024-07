Ookla annuncia l’operatore mobile con la rete più veloce d’Italia nel 2024: la classifica completa

Se vuoi una connessione veloce ovunque ti serve il miglior operatore in Italia: ecco la classifica Ookla per fare chiarezza.

La velocità di navigazione in rete è un requisito indispensabile per usare in modo efficiente lo smartphone, non solo per visitare i siti web o postare foto e video sui social ma anche per inviare file e documenti di lavoro, oggi sempre più spesso condivisi tramite mobile, che sia l’email o Whatsapp, oggi una piattaforma utilizzata a 360°.

Avere un operatore che fornisca una rete mobile veloce ed efficiente, dunque, è diventato irrinunciabile per chiunque. Per conoscere quali operatori forniscono i servizi migliori, esistono siti specializzati che segnalano le reti più veloci.

Tra questi c’è Ookla, uno speedtest disponibile sul web con cui potete controllare la velocità della vostra rete sia mobile che fissa. Ogni anno la piattaforma stila la classifica degli operatori mobile ogni anno. Ecco qual è quella più veloce in Italia nel 2024.

Ookla rivela l’operatore mobile con la rete più veloce d’Italia nel 2024

L’operatore mobile con la rete più veloce d’Italia nel 2024 è Fastweb, secondo la classifica pubblicata da Ookla. Non è una novità, Fastweb si conferma l’operatore mobile con la rete più veloce d’Italia per il quarto semestre consecutivo, dall’ultimo del 2022. Con una velocità media in download di 122,53 Mbps, una in upload di 13,41 Mbps e una latenza media di 41 ms, Fastweb ottiene il punteggio di 109,76.

Al secondo posto si piazza Vodafone, con una velocità di 81,91 Mbps in download e una di 14,06 Mbps in upload, meglio di Fastweb, e una latenza media di 31 ms. Il punteggio totale è di 86,76. Al terzo posto troviamo la rete di WINDTRE, con una velocità in download di 83,47 Mbps, una in upload di 12,45 Mbps e una latenza media di 35 ms. Il punteggio complessivo assegnato a WINDTRE è di 81,56.

Più distaccata la rete mobile di TIM, al quarto posto, che ottiene da Ookla una valutazione complessiva di soli 68 punti, ma che può vantare la migliore latenza media di soli 25 ms. Più lenta, però, è la rete di TIM nel download con soli 64,22 Mbps, quasi la metà di Fastweb, e nell’upload con 11 Mbps.

Infine, al quinto posto si piazza Iliad, con 58,12 punti complessivi e una velocità di 65,01 Mbps in download, 9,74 in upload e una latenza media di 41 ms, come quella di Fastweb. La classifica di Ookla è stata elaborata sulla base degli speed test effettuati sulla sua app dai clienti degli operatori mobili, in tutto sono oltre 600mila test.