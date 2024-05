OnePlus 13 delude gli utenti: i primi render mostrano qualcosa di ‘spiacevole’

L’attesissimo nuovo smartphone dell’azienda cinese, che è recentemente apparso attraverso i primi render, ha purtroppo deluso le aspettative.

OnePlus 13 è senza dubbio uno degli smartphone più attesi dell’anno, soprattutto perché andrà ad occupare la fascia riservata ai dispositivi top di gamma. Il modello precedente, cioè il 12, ha infatti un prezzo che si aggira tra gli 800 e i 1.000 euro.

La nuova versione, che dovrebbe uscire tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, avrà sicuramente il medesimo valore economico. Tuttavia, i recenti render del OnePlus 13, che stanno attualmente navigando in rete, hanno purtroppo deluso le aspettative a causa di un particolare dettaglio. L’azienda cinese di Shenzhen, che è controllata dal gruppo Oppo, deve quindi assorbire il primo riscontro negativo sul suo prossimo smartphone top di gamma.

I primi difetti riscontrati sul nuovo OnePlus 13

Secondo le ultime indiscrezioni, il prossimo smartphone top di gamma di OnePlus avrà un design innovativo, le cui linee si discosteranno dalla maggior parte dei modelli presenti in commercio. Uno dei problemi più importanti, che devono affrontare i designer e gli ingegneri, è ovviamente rappresentato dalla saturazione del mercato. I progettisti hanno infatti difficoltà nel creare un prodotto originale e unico, soprattutto perché in commercio ci sono centinai di modelli.

In altre parole, per attirare l’occhio dei clienti bisognerebbe produrre uno smartphone che abbia delle caratteristiche uniche e introvabili. Per questo motivo, i designer della famosa azienda cinese stanno lavorando duramente sulle forme e sull’estetica del nuovo OnePlus 13.

Bisogna inoltre ricordare che i clienti che decidono di sborsare una cifra importante pretendono, giustamente, il massimo dal design e dalle prestazioni. Bisogna pur dire che il colosso asiatico ha molto raramente deluso i suoi fans, il modello OnePlus 12 ha infatti ottenuto un grandissimo successo internazionale. Tuttavia, le recenti immagini render del nuovo OnePlus 13, che sono misteriosamente trapelate, mostrano un design decisamente sottotono, secondo tanti.

Gli appassionati di tecnologia sono purtroppo rimasti delusi da quello che viene definito un passo indietro compiuto dai designer. Nelle immagini render pubblicate su Weibo, che devono ovviamente essere prese con le pinze, è possibile vedere l’inusuale fotocamera del OnePlus 13R.

Quest’ultima è infatti inglobata all’interno di una sezione quadrata, che è esteticamente sgradevole per tanti. L’immagine inerente alla versione 13 mostra, invece, la tradizionale fotocamera collocata in una sezione circolare. Ad ogni modo, all’interno di entrambe le versioni (13R e 13) sono presenti tre sensori: un teleobiettivo, un autofocus e un flash a LED.