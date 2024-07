Nuova Intelligenza Artificiale mette a rischio il lavoro di tutti: è la più potente del mondo

Il lavoro di tutti noi ora è davvero a rischio: è stata sviluppata una nuova Intelligenza Artificiale e per molti sarà la fine.

Una vecchia canzone diceva “the world is not enought“, il mondo non è abbastanza. E, in effetti, il mondo come lo abbiamo sempre conosciuto presto potrebbe non esserci più: verrà completamente stravolto dalla nuova Intelligenza Artificiale.

C’è chi la vede come una grandissima opportunità e chi, al contrario, la vede come una minaccia: l’Intelligenza Artificiale sta dividendo il mondo in due già da parecchio tempo. Ma una cosa è sicura: a prescindere da come ognuno di noi la possa pensare, il progresso non si ferma. E ogni progresso lascia indietro qualcuno. Questo, del resto, è sempre avvenuto per ogni nuova innovazione o scoperta scientifica.

Nel corso degli anni molti mestieri sono scomparsi ma, in compenso, ne sono nati nuovi che hanno creato altrettanti posti di lavoro. Il timore, però, è che l’Intelligenza Artificiale, anziché creare nuovi posti di lavoro, distrugga quelli che già ci sono andandosi a sostituire in tutto e per tutto all’essere umano. Possibile? Forse sì visto che ora è nata addirittura una nuova IA ancora più evoluta.

Nuova intelligenza Artificiale: ora siamo davvero tutti a rischio

Nei film di fantascienza degli anni ’80 e ’90 si parlava di un mondo popolato solo da robot e gestito da algoritmi. Quarant’anni dopo quello scenario si sta avverando. E’ stata creata una nuova Intelligenza Artificiale e ora siamo davvero tutti a rischio.

Molti già usano da tempo ChatGPT e alcune figure professionali sono state già sostituite da IA. In alcuni ristoranti di Milano, ad esempio, anziché i camerieri ci sono i robot. Non si esclude che, andando avanti, sempre più figure professionali verranno rimpiazzate da chat automatizzate e robot.

ChatGPT, tuttavia, non è ancora precisa, commette errori banali. Ecco allora che è stata creata CriticGPT. OpenAI ha recentemente lanciato CriticGPT alimentato da GPT-4. Come suggerisce il nome stesso, la nuova Intelligenza Artificiale servirà a migliorare la prima. In pratica CriticGPT aiuta ad individuare gli errori nelle risposte fornite da ChatGPT in modo da perfezionarla e renderla sempre più performante in ogni settore.

Una volta che sarà perfetta e fornirà risposte perfette e prive di errori in tutti i settori, ecco che, probabilmente, molti di noi non serviranno più. Per il momento, comunque, per quanto CriticGPT abbia migliorato di molto le prestazioni di ChatGPT, c’è ancora parecchio cammino da fare. Infatti, per quanto sia impressionante, la nuova IA ha ancora bisogno di molto lavoro.