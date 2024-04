Microsoft Edge si avvicina all’IA: le nuove funzionalità che cambieranno ogni cosa

Mentre continuano ad emergere nuove funzionalità, è sempre più chiaro che l’IA avrà un ruolo centrale nel futuro del web browsing.

Dopo aver invaso praticamente qualsiasi ambito di lavoro umano, l’intelligenza artificiale sta iniziando a plasmare anche il futuro della navigazione sul web. Nel mezzo di questa rivoluzione digitale, giganti tecnologici come Microsoft stanno integrando sempre più soluzioni AI avanzate nei loro prodotti e servizi.

L’IA arriva su Microsoft Edge – computer-idea.it

Questo impegno si riflette chiaramente anche nell’ultimo aggiornamento del browser Microsoft Edge, che dopo anni passati all’ombra di motori di ricerca più famosi si sta finalmente trasformando in uno strumento sempre più potente.

Recentemente, Microsoft ha annunciato l’implementazione di una serie di nuove funzionalità AI per il suo browser basato su Chromium, progettate per semplificare e arricchire l’esperienza di navigazione, rendendo la gestione di immagini, media e documenti non solo più efficiente ma anche più intuitiva.

Nuove funzionalità AI in arrivo: Microsoft Edge diventa molto più potente

Tra le novità rilasciate, troviamo strumenti come il Magnify tool, Notebook AI, l’integrazione con l’applicazione Designer e miglioramenti significativi ai controlli multimediali. Ognuna di queste aggiunte apporta un valore unico, mirando a rendere Edge una scelta prediletta per gli utenti internet.

L’innovativo strumento Magnify consente agli utenti di ingrandire le immagini direttamente all’interno del browser con un semplice clic destro o una doppia pressione del tasto Ctrl, eliminando la necessità di aprire schede separate. Questo dettaglio ha il potenziale di migliorare la facilità d’uso e anche la qualità visiva delle immagini.

Allo stesso tempo, Notebook AI è un chatbot che promette di portare l’assistenza virtuale a un nuovo livello, permettendo input dettagliati fino a 18.000 caratteri e garantendo interazioni più ricche e contestualizzate con l’assistente AI integrato.

Inoltre, l’integrazione dell’app Designer trasforma radicalmente l’editing delle immagini direttamente su Edge. Gli utenti avranno accesso a strumenti di modifica avanzati basati sull’IA, come la Rimozione dello sfondo e lo Sfocato, direttamente in una sotto-finestra del browser.

Infine, i miglioramenti ai controlli multimediali, come il supporto avanzato per i controlli di riproduzione nelle miniature della barra delle applicazioni, promettono un’esperienza utente multimediale senza soluzione di continuità.

Queste innovazioni evidenziano l’impegno di Microsoft verso l’integrazione dell’IA in Edge, non solo per migliorare le funzionalità esistenti ma per ridefinire completamente l’esperienza di navigazione web. Con queste nuove aggiunte, Edge prova quindi a posizionarsi come un browser all’avanguardia nell’adozione dell’IA, promettendo agli utenti una piattaforma più intelligente, reattiva e personalizzata.