L’IA si intrufola anche nei mouse: la rivoluzione parte da Logitech

La AI si sta intrufolando dappertutto: è infatti presente in quasi tutti i settori lavoratori. Ora è entrata anche nei comuni mouse.

L’intelligenza artificiale sta progressivamente rivoluzionando il mondo e la società moderna, in particolar modo i vari settori lavorativi. Questa tecnologia ai limiti della fantascienza è addirittura in grado di sostituire gli esseri umani in alcuni specifici ruoli, come ad esempio nella creazione di nuovi prodotti o nella stesura di testi.

E non solo: i software basati sulla AI possono anche creare un brano musicale, delle foto estremamente iperrealiste e un nuovo design. Tuttavia, gli esperti del settore sono preoccupati per la diffusione di fake news, poiché la AI ha tutte le capacità per ingannare il prossimo. In questo momento, l’IA è subentrata persino nei comuni mouse, grazie ad una particolare tecnologia.

L’intelligenza artificiale arriva nei mouse

La società svizzera Logitech International S.A., fondata nel 1981 ad Apples, ha recentemente creato un innovativo mouse per il computer. Si tratta di un rivoluzionario dispositivo di puntamento portatile, caratterizzato da un tasto dedicato all’intelligenza artificiale. Questo innovativo mouse della Logitech fa parte della Signature AI Edition, che è una versione speciale del tradizionale puntatore.

Nell’attuale momento storico, quasi tutte le aziende stanno cercando di inserire l’intelligenza artificiale dappertutto: negli smartphone, nei computer, nelle automobili, negli orologi e in tantissimi altri apparecchi. Tuttavia, questa particolare tecnologia ai limiti della fantascienza non è sempre utile, alcuni dispositivi possono infatti funzionare correttamente anche senza il software basato sulla AI.

Un gran numero di aziende cerca infatti di attirare il consumatore stampando sul prodotto le tre famose parole: “con intelligenza artificiale”. In molti casi si inserisce quindi la AI solamente per rendere l’articolo il più accattivante possibile. Per questo motivo, tutti stanno assistendo ad una vera e propria espansione dell’intelligenza artificiale, la quale sta progressivamente invadendo la vita quotidiana di milioni di persone.

La AI ha recentemente debuttato anche nel mondo dei mouse, grazie alla società svizzera Logitech che ha realizzato il suo Signature AI Edition Mouse. Quali sono allora le caratteristiche principali di questo innovativo puntatore? Innanzitutto, è la versione rimodernata del modello Signature M750. Ciò che lo contraddistingue da quest’ultimo è soprattutto la presenza di un nuovo tasto, il quale serve per avviare l’applicazione Logi AI Prompt Builder, che è gestita da ChatGPT.

In altre parole, l’utente ha la possibilità di interagire direttamente con l’intelligenza artificiale premendo semplicemente un pulsante, che in questo caso si trova sul mouse. L’applicazione Logi AI Prompt Builder non serve quindi a potenziare il mouse, ma solamente ad accorciare i tempi. Anziché aprire il menu e sfogliare le finestre, l’utente può avviare velocemente l’applicazione basata su ChatGPT attraverso il tasto del mouse.