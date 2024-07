Le tue foto di edifici sono orribili? Se la prospettiva dal basso rovina tutto, fai così

Ti è mai capitato di fotografare un edificio imponente o un oggetto interessante su un tavolo, solo per poi scoprire che la foto non rende giustizia alla realtà?

La prospettiva può giocare brutti scherzi, distorcendo le linee e facendo sembrare le tue foto storte o poco professionali. Quante volte hai scattato una foto dal basso verso l’alto, magari per catturare l’intera altezza di un grattacielo, ritrovandoti poi con un edificio che sembra sul punto di crollare all’indietro? O magari hai provato a immortalare un bel piatto su un tavolo, ma la foto restituisce un’immagine schiacciata e poco invitante?

La buona notizia è che il tuo iPhone ha una funzione integrata, facile da usare, che può aiutarti a raddrizzare le foto in prospettiva e a ottenere risultati sorprendenti. Non c’è bisogno di essere un mago di Photoshop o di scaricare app complicate, basta seguire questi semplici passaggi:

Scatta la tua foto come faresti normalmente. Non preoccuparti se la prospettiva non è perfetta in questo momento, ci penseremo dopo. Apri l’app Foto e seleziona l’immagine che desideri modificare. Tocca “Modifica” nell’angolo in alto a destra dello schermo. Seleziona l’icona “Ritaglia” (il quadrato con le frecce ai lati). Ora, guarda attentamente la barra degli strumenti in basso. Noterai tre icone: una con una griglia, una con un cerchio e una freccia e una con una linea verticale e la scritta “Verticale”. Tocca l’icona “Verticale” e, tenendo il dito premuto, scorri verso sinistra o destra. Noterai come l’immagine si raddrizza magicamente, correggendo la distorsione prospettica verticale. Se hai scattato la foto dal basso, scorri verso sinistra per raddrizzare l’edificio.

E per le prospettive in orizzontale?

Per le foto di oggetti su un piano, come un libro o un piatto, ripeti gli stessi passaggi, ma questa volta seleziona l’icona “Orizzontale” invece di “Verticale”. Scorri verso sinistra o destra per trovare l’angolazione che corregge la prospettiva e rende l’oggetto più proporzionato.

Con un po’ di pratica, padroneggerai questa semplice tecnica in men che non si dica. Riuscirai a correggere le distorsioni prospettiche delle tue foto e a dare alle tue immagini un aspetto più professionale e accattivante.

Ricordati che la chiave è sperimentare! Non aver paura di provare diverse angolazioni e regolazioni fino a quando non sarai soddisfatto del risultato. E soprattutto, divertiti a scoprire le potenzialità creative del tuo iPhone!