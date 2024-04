L’Agenzia Entrate sbarca su App IO e non invierà più Sms o email al contribuente

Dopo una lunga attesa, finalmente l’Agenzia delle Entrate sbarca sull’App IO. Ecco i vantaggi disponibili per tutti i contribuenti.

Il processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione prosegue senza sosta e non sembra volersi fermare. Ci sono infatti una lunga serie di novità che stanno venendo annunciate in questi mesi e che faranno le fortune di tutti i cittadini residenti in Italia. Con tempi più ridotti, accesso più immediato ai servizi e soprattutto maggior sicurezza dei dati personali.

Ad aggiungersi alla lista ci ha pensato di recente l’Agenzia delle Entrate, ufficialmente sbarcata sull’app IO e che punta a fornire sempre più servizi per far sì che i contribuenti godano di importanti vantaggi. Tra cui le comunicazioni, che non avverranno più tramite email o SMS ma esclusivamente all’interno dell’applicazione. Un importante vantaggio soprattutto dal punto di vista della sicurezza personale dei dati.

Agenzia delle Entrate su App IO: ecco cosa cambia

L’inizio di una nuova era per l’Agenzia delle Entrate, che per la prima volta sbarca sull’app IO e dunque darà modo ai cittadini residenti in Italia di poter godere di benefici non da poco. Senza dover più tenere conto di email ed SMS per l’invio di comunicazioni individuali: sarà tutto disponibile all’interno dell’applicazione.

Sono state nello specifico attivate due categorie di notifiche. Ossia le Comunicazioni per te, con avvisi personalizzati su rimborsi, Modello 730, mancato recapito di comunicazioni fiscali e notifiche di attivazione deleghe. E poi Le tue Scadenze, con promemoria riguardo eventuali adempimenti o pagamenti di rate. Una svolta totale per le comunicazioni del Fisco, resa necessaria per via dei tanti attacchi di phishing e smishing emersi negli ultimi anni.

Che hanno visto migliaia di vittime ignare cadere nel tranello degli hacker e fornire loro informazioni personali tramite SMS o posta elettronica. I In generale l’App IO sta diventando sempre più completa e include un numero di servizi che non può passare inosservato ai cittadini. A breve dovrebbe arrivare un’altra grossa novità, forse decisiva per far sì che chiunque scarichi il software sul proprio smartphone.

Stiamo parlando del Wallet digitale, che darà modo di salvare i propri documenti personali come la carta d’identità e la patente. Così che non sarà più necessario portarli con sé fisicamente, sarà tutto disponibile all’interno dello smartphone. Come le carte di credito e i bancomat salvati su Google Pay o Apple Pay.