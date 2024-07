Il PC scalda troppo in estate? Niente paura, così lo rinfreschi senza nemmeno spendere 1€

Se temi che il caldo possa danneggiare il tuo PC hai ragione: tieni sotto controllo la temperatura con queste semplici soluzioni.

Il computer è da sempre un accessorio immancabile nella nostra casa, perfetto per lavorare da remoto ma anche per vedere i nostri film e le nostre serie tv preferite. Peccato, però, che il caldo possa rivelarsi il nemico numero uno del nostro PC. D’estate, infatti, basta davvero poco per sentire il computer incandescente.

Tenere una temperatura elevata troppo a lungo non rallenta solo il nostro PC ma rischia anche di farcelo buttare via. Se volete evitare guai seri, dovete sapere come comportarsi. Raffreddare il computer è possibile e non è necessario spendere denaro.

Basta computer roventi o pause lunghissime in attesa di sentire che la temperatura si è abbassata, in questo modo evitate ogni problema: ecco 5 soluzioni per prendersi cura del PC. In questo modo il surriscaldamento sarà solo un ricordo.

Prenditi cura del tuo PC: con queste 5 soluzioni ne abbassi la temperatura

EVITARE CATTIVE ABITUDINI. Se non volete fondere il vostro PC prima del tempo, ricordatevi di appoggiarlo sempre su superficie consone. Metterlo sopra le gambe, sulle coperte o sopra altri superfici morbide può accelerare il processo di riscaldamento attraverso l’occlusione delle ventole. In questo modo rischiate di buttarlo subito.

FAI ATTENZIONI A DOVE METTI IL PC. Per questo è molto importante sapere dove e come poggiare il proprio computer. Più sarà congeniale la superficie e più il PC eviterà di surriscaldarsi, anche sistemarlo sopra la classica scrivania può essere una soluzione vincente. Disperdere il calore nella maniera giusta è fondamentale per mantenere freddo il processore.

ATTIVA IL RISPARMIO ENERGETICO. Aprendo il programma di gestione del proprietario è possibile cambiare alcune impostazioni per rendere sempre più efficiente il nostro PC. Un’ottimo mossa può essere quello di attivare il risparmio energetico, in questo modo si conserva la batteria e gli sforzi del nostro apparecchio saranno sensibilmente minori.

CONTROLLA BIOS O UEFI. Se avete la sensazione che il vostro PC non si raffreddi a sufficienza ma anzi, vi sembra di sentirlo sempre più caldo, forse può dipendere dall’UEFI o dal BIOS. In questo caso andate sul sito di riferimento del vostro computer e scoprite se ci sono aggiornamenti da fare, istallarli è tanto semplice quanto necessario per lavorare al meglio.

PULISCI LE PRESE D’ARIA. Le prese d’aria del computer sono in continuo movimento e questo non fa altro che attirare la polvere. L’eccessivo accumulo di sporco può portare le ventole a funzionare male e di conseguenza non permettono al nostro dispositivo di raffreddarsi autonomamente. Il consiglio in questo caso è di pulirle con un panno leggermente umido.