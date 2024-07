Il nuovo iPhone 16 può essere facilmente smontato con un po’ di elettricità: la novità che cambia tutto

A metà settembre, dovrebbe arrivare sul mercato il nuovo iPhone 16: tra le novità la possibilità di smontarlo con l’elettricità.

C’è grande attesa per l’iPhone 16, un modello che introdurrà una grande potenza di prestazioni e tante nuove funzionalità, il tutto abbinato a un design come al solito di impatto. In generale, il dispositivo dovrebbe presentare un display con frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz per una visualizzazione più fluida e reattiva, in grado di adattarsi automaticamente ai contenuti.

Si parla anche di una fotocamera posteriore migliorata con nuove peculiarità, dalla migliore qualità delle immagini, modalità di scatto inedite e possibili opzioni per il miglioramento delle foto tramite AI. Se nel 15 Pro le fotocamere erano tre, ora dovrebbero passare a quattro…

L’iPhone 16 sarà alimentato da un processore A16 Bionic. Si parla poi della possibilità che il telefono presenti un nuovo tasto sul lato destro per le “catture”, distinto dell’action button comparso già nel 15 Pro. Ci saranno poi novità per la batteria, ora protetta da una scocca in metallo.

L’elettricità per smontare il nuovo iPhone 16

Uno dei limiti storici degli iPhone concerne la batteria. Quando si tratta di sostituirla diventa sempre un problema, dato che è molto complicato smontare il dispositivo. Smontare un iPhone per accedere alla batteria, secondo la Apple, è una cosa da non fare, dato che richiederebbe competenze tecniche avanzate e strumenti specifici. L’azienda preferisce dunque che gli utenti si rivolgano a centri di assistenza autorizzati per le sostituzioni.

Tutti gli iPhone sono progettati con un design sottile e compatto. E la batteria non può essere tolta anche per questo motivo: la sua integrazione all’interno del telefono consente di risparmiare spazio. E che il dispositivo abbia un aspetto elegante. Poi c’è anche un motivo legato alla sicurezza. Le batterie agli ioni di litio sono delicate e possono essere pericolose se maneggiate con superficialità.

Apple ha però lavorato su una tecnologia proprio per semplificare la sostituzione della batteria dell’iPhone. Il metodo, chiamato “electrically induced adhesive debonding”, utilizza un basso voltaggio di elettricità per rimuovere rapidamente la batteria dal telaio. Ecco in che senso l’elettricità sarà utile per far aprire l’iPhone 16. A ogni modo, aprire l’iPhone resterà complicato per via degli adesivi e delle viti.

La scelta di permettere uno smontaggio più facile dipende non dalle richieste degli utenti ma dalle nuove direttive dell’UE, che non vuole più smartphone dove la batteria non è separabile dal telefono. Così, in pratica, la tecnologia dell’iPhone 16 sarà avvolto dal metallo anziché in fogli di alluminio, consentendo di staccarla dal telaio mediante una scarica elettrica.

Anche se, come anticipato, Apple continuerà a raccomandare agli utenti di rivolgersi soltanto ai suoi genius, negli Apple Store, all’assistenza, oppure a dei professionisti, per simili esigenze. In altri modi, sconsiglia ancora la sostituzione della batteria.