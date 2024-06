I 5 posti in cui non andrebbe mai caricato uno smartphone, eppure tutti lo fanno: i rischi sono enormi

Forse non lo sapevate, ma ci sono 5 posti in cui non andrebbe mai caricato uno smartphone. Ecco quali sono i potenziali rischi.

Per la ricarica del proprio smartphone, ci sono diversi aspetti a cui bisogna sempre fare attenzione. Tutte le big tech che si occupano della produzione di questi dispositivi hanno lanciato nel corso degli anni tecnologie sempre più all’avanguardia. Con l’obiettivo di permettere un’autonomia completa nel più breve tempo possibile, sia con sistemi tradizionali col cavo che tramite ricarica wireless.

E a tutto questo si aggiungono elementi per poter evitare potenzialità rischi quali il sovraccarico e il surriscaldamento. Ma non è finita qui, perché c’è un terzo aspetto a cui nessuno dà mai il giusto peso ma che in realtà andrebbe sempre preso in considerazione. Per evitare potenziali pericoli. Stiamo parlando dei posti in cui va e non va mai caricato il proprio telefono. Eccone 5 da evitare sempre, i rischi sono enormi e nemmeno ne eravate a conoscenza.

I 5 posti dove non caricare lo smartphone: così rischiate grosso

Se volete far sì che il vostro smartphone sia sempre carico e non vada incontro a nessun potenziale pericolo, ci sono alcuni aspetti di cui dover tenere conto. Se fate in questo modo infatti, c’è il pericolo di rovinare tutto e nel peggiore dei casi di dover buttare il vostro telefono. Tenete a mente questa lista e sarete certi di procedere sempre nella maniera migliore.

Aeroporti: sarebbe bene non fidarsi mai di dispositivi sconosciuti come le stazioni di ricarica di questi luoghi. Soprattutto se non avete la vostra spina e il vostro cavo;

Stazioni ferroviarie: come per gli aeroporti, anche in questo caso rischiate di andare incontro al juice hacking. Ossia una truffa che potrebbe installare malware sul vostro telefono utilizzando il cavo USB;

Alberghi: c’è una porta USB vicino al vostro letto che pensavate di sfruttare? Non fatelo, perché anche qui gli hacker potrebbero manipolare il vostro telefono per rubare dati e installare malware;

Attrazioni turistiche: vi trovate in un chiosco pubblico vicino ad un’attrazione turistica e state pensando di caricarci il telefono? Non fatelo, perché qualcuno da remoto potrebbe essere in grado di accendere la fotocamera o il microfono;

Luoghi pubblici: Centri commerciali, biblioteche, caffetterie. Sono tutti luoghi in cui potreste trovare prese USB in cui collegare il telefono per la ricarica. Ma non sapete mai chi c’è dall’altra parte. I rischi per la sicurezza sono enormi, come segnalato da diversi esperti di cybersecurity.