Ha tutte le funzionalità del phon Dyson, ma costa neppure 50 euro: approfittane ora e vedrai che acconciature

Ecco un phon, con prestazioni prossime a quelle dei modelli Dyson, a meno di 50 euro: super offerta su Amazon.

Oggi chi cerca un phon vuole ottenere un dispositivo in grado di offrire un’asciugatura rapida che non rovini i capelli. E l’accessorio perfetto è l’asciugacapelli con tecnologia agli ioni. Si tratta di tipologie di phon introdotte dalla Dyson che funzionano grazie all’emissione di ioni negativi. Tali elementi chimici (formati da uno o più atomi) scompongono le gocce d’acqua in particelle sempre più piccole fino a farle sparire del tutto. In questo modo, l’asciugatura diventa un processo meno stressante per i capelli e più veloce.

L’aria è naturalmente ionizzata, e presenta un determinato equilibrio tra ioni positivi e negativi. Ma la scienza ha già ampiamente dimostrato che gli ioni negativi fanno bene alla salute e, in particolare, alla pelle e ai capelli. Irradiando il calore direttamente all’interno del capello tramite la ionizzazione si possono infatti asciugare i filamenti proteici che crescono da follicoli sul derma (niente paura: è solo la definizione biologica dei capelli!) senza essiccare la struttura esterna.

Dunque con gli ioni negativi, il tempo di asciugatura si dimezza e i capelli restano notevolmente più morbidi, più in salute e brillanti. La tecnologia agli ioni rende il capello più forte migliorandone l’idratazione e nutrendolo in profondità. Inoltre, con questo tipo di asciugatura si riduce l’accumulo di elettricità nelle strutture di cheratina che compongono i capelli, evitando così l’effetto crespo, la secchezza e l’opacità.

Il phon modello Dyson in offerta a meno di 50 euro

I dispositivi Dyson sono affidabili e molto ricercati, ma costano parecchio. Si può però ovviare a questo problema rivolgendosi ad altri marchi che propongono accessori per l’asciugatura basati sulla stessa tecnologia. Un modello da prendere in considerazione è per esempio l’asciugacapelli phon Hair Dryer Iron Supersonic.

Il prodotto, in questi giorni in offerta su Amazon, promette un’asciugatura rapida, funzione di aria fredda (per permette di fissare lo stile dei capelli e di dare lucentezza) e libera impostazione della temperatura (dai 100° C per l’asciugatura rapida ai 60° C per l’asciugatura delicata).

L’asciugacapelli a marchio Clashop è dotato di cinque accessori, teste intercambiabili da sfruttare in base al tipo di asciugatura che si vuole ottenere. Quanto costa? Amazon lo vende a 39,00 euro. Un prezzo in linea con quello di un phon tradizionale, dunque di vecchia generazione, ma molto, molto meno caro rispetto a quanto si potrebbe pagare un Dyson (i modelli più aggiornati non costano mai meno di 350 euro).