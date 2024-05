GTA 6 sarà molto diverso dai precedenti: arriva una novità che cambia la storia della serie

Emerse nuove notizie su gameplay e caratteristiche di GTA VI: il nuovo gioco Rockstar sarà differente dai capitoli precedenti della serie.

Gli appassionati del mondo videoludico sono dei sognatori, persone in grado di amare alla follia un concetto, un artwork, un’idea o un filmato di pochi minuti che nulla svela sul contenuto finale del prodotto che uscirà sul mercato. Al pari della Hollywood dell’epoca d’oro, l’industria videoludica odierna è in grado di generare grandi attese e grandi aspettative (il che conduce in alcuni casi a colossali delusioni) e in questo momento il re dell’hype è sicuramente GTA VI.

L’attenzione, l’interesse e il carico di aspettative sulle spalle di Rockstar e riguardo il prossimo capitolo della serie Grand Theft Auto è tuttavia un discorso a parte. Se è vero che oggi non si è visto nulla del gioco e dunque milioni di persone sono in trepidante attesa, è anche vero che stiamo parlando di una delle saghe che ha venduto di più nella storia dell’industria videoludica e di una delle software house più importanti e talentuose del mondo.

Mai come in questo caso, insomma, l’attesa del popolo videoludico è giustificata. Dovesse anche trattarsi semplicemente di un more of the same di GTA V con una grafica e una fisica al passo coi tempi probabilmente nessuno se ne lamenterebbe. Ma nelle ultime ore ci sono dei leak che stanno dividendo il pubblico.

GTA 6 sarà molto diverso dai precedenti? Cosa sappiamo finora

Quando i dettagli emergono da leak e informazioni non confermate girano su Reddit, questi vanno presi con le dovute precauzioni e considerati come non certi. Tuttavia di recente l’affidabilità dei rumor in questo ambito si è fatta maggiore e molti di quelli che riguardavano dettagli sulla trama e l’ambientazione di questo GTA si sono rivelati alla fine veri.

Nel leak firmato ‘Well_Look_Whos_Back’, si parla di un gioco in cui ci sarà del gore in tempo reale e dunque un’atmosfera ancora più adulta e realistica di quella sperimentata nei precedenti capitoli. Tale direzione sarebbe supportata dall’introduzione di un sistema di smembramento realistico dei corpi degli npc sullo stile di quello già visto in Red Dead Redemption 2.

I cambiamenti riguarderanno ovviamente anche il gameplay, in particolare per quanto riguarda il sistema di shooting che adesso sarà più realistico, in grado di fare sentire la pesantezza dei colpi sparati e le differenze tra un’arma e un altra. Pare inoltre che verranno introdotte anche le armi a due mani ed un sistema di combattimento corpo a corpo e con arma bianca più stratificato.

Lo spostamento verso il realismo sarà garantito inoltre da una fisica del mondo molto realistica, ma anche dal numero di attività che ciascun utente potrà svolgere a Vice City, tra le quali pare ci sarà anche il basket, disciplina giocabile liberamente nei campetti che si trovano nelle aree di gioco.

Il trailer ha inoltre suggerito che verrà mantenuto il sistema delle rapine e dunque la pianificazione dei colpi vista già abbondantemente in GTA V e GTA Online (al quale sicuramente saranno state aggiunte delle feature completamente nuove). Non resta che attendere nuove info ufficiali da parte di Rockstar, che arriveranno probabilmente a ridosso del lancio del gioco sul mercato.