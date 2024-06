Google si fa green: arriva la decisione epocale che cambierà tutto

Novità importanti dal mondo di Google. La società sta infatti per diventare più green. Ecco cosa cambierà nei prossimi mesi.

Negli ultimi anni, la sensibilità verso l’ambiente si è fatta sempre più forte. Per questo motivo sempre più aziende sono impegnate a realizzare prodotti che salvaguardino l’ambiente o che, quanto meno, non lo minaccino ulteriormente. Dall’uso sempre minore della plastica, al consumo di energie rinnovabili fino alla scelta di sfruttare l’acqua in modo diverso, le possibilità sono tante.

Non è da meno Google che ha appena annunciato un passo davvero importante verso il mondo green. A breve, infatti, cambieranno alcune cose che porteranno la società a fare un passo in più verso la sostenibilità ambientale.

Da sempre interessata all’argomento, Google ha rinnovato l’impegno per essere eco-sostenibile dichiarando i nuovi obiettivi per il 2025. Oltre all’utilizzo di diversi materiali riciclati per la realizzazione dei suoi prodotti, l’azienda di Mountain View ha infatti annunciato una rivoluzione storica, nonché green.

Google diventa green: ecco cosa cambia

L’idea è infatti quella di dar vita a confezioni del tutto prive di plastica per i Pixel 8 (per iniziare) e pian piano per tutti i suoi prodotti futuri. Si tratta di un passo davvero grande e per certi versi difficile ma che si rivela al contempo più che mai utile per l’ambiente. I vari packaging di smartphone, tablet e pc sono infatti noti per essere quasi interamente di plastica e inquinanti.

Per dimostrare la veridicità delle proprie intenzioni, Google ha pubblicato una guida di ben 69 pagine in chi spiega passo passo come saranno realizzati i suoi imballaggi e quali sono le accortezze che saranno messe in atto per far sì che i prodotti custoditi al loro interno non perdano di integrità.

Una scelta messa a punto anche in vista della futura possibilità di recuperare eventuali materiali che quando sono realizzati con la plastica risultano difficili da riutilizzare. Le scatole saranno realizzate con fibre vegetali o in carta e cartone. Le fascette che fissano i prodotti saranno sostituite dai nastri di carta e sarà introdotta sempre più la realizzazione di etichette non in plastica ma in carta.

A tale scopo, i design delle confezioni saranno rivisti e avranno bordi particolari che renderanno la loro apertura più semplice garantendo, però, anche una protezione più alta. L’impegno e l’attenzione all’ambiente sono, quindi, ai massimi livelli e tutto per un mondo sempre avanti con i tempi ma al contempo vicino alla natura.