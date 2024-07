Funzione segreta della fotocamera dello smartphone, nessuno la usa ma ti risolve tutti i problemi

La fotocamera dello smartphone ha una funzione segreta che nessuno usa: è molto nascosta, ma allo stesso tempo utilissima.

Gli smartphone, man mano che escono sempre nuovi modelli, acquisiscono più funzioni smart, ma la maggior parte degli utenti continua a utilizzare sempre quelle basilari: ad esempio anche i dispositivi più all’avanguardia disponibili sul mercato vengono usati da tantissimi utenti per fare le foto, ma nonostante questo non si conoscono tutte le tecniche e tutte le funzioni segrete disponibili per scattare immagini perfette.

Nella maggior parte dei casi, infatti, si utilizza l’app della fotocamera dello smartphone semplicemente per scattare la foto e per allargare o restringere il campo dell’obiettivo, mentre per i processi di editing e modifica delle immagini ci si affida ad applicazioni di terze parti oppure ai filtri e ai parametri presenti sulle piattaforme social se la foto in questione è destinata a essere pubblicata su una di queste.

L’app fotocamera, soprattutto quella presente sugli ultimi dispositivi con sistema operativo iOS, presenta in realtà numerose funzionalità che molto spesso vengono ignorate e che invece possono fare tutta la differenza tra una foto discreta e una che invece è a livello di uno scatto professionale.

Fotocamera per smartphone: questa funzione ti svolta la vita

Una delle problematiche più diffuse di quando si scatta una foto con il cellulare è la messa a fuoco: molto spesso quando si prova a scattare una foto di fretta con lo smartphone ci accorgiamo che viene sfocata e apparentemente, con gli strumenti che abbiamo a disposizione, può sembrare molto complicato rimediare a questo tipo di difetto dell’immagine.

Un’immagine poco luminosa si può risolvere con filtri e altri parametri, ma non si può trasformare una foto sfuocata in un’immagine nitida solamente con le funzioni di editing presenti nell’app della fotocamera: fortunatamente gli ultimi modelli di smartphone, soprattutto quelli della gamma Samsung Galaxy, presentano una funzione molto utile che riesce proprio in questo ovvero schiarire un’immagine che è fuori fuoco.

Se avete a disposizione un Samsung Galaxy (dal modello S21 in poi) basta infatti andare nella galleria dello smartphone, cercare l’immagine sfuocata e cliccare sulla “i” nella barra in basso delle funzioni, dopodiché basta cliccare sulla voce “Rimasterizza” e il gioco è fatto: l’immagine che era sfuocata al momento dello scatto si trasformerà magicamente in una foto nitida permettendovi di recuperare delle foto che erano inutilizzabili.