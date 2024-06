Ferie senza paura dei ladri, cosi Alexa ti salva le vacanze

In un momento in cui la sicurezza domestica è messa a dura prova, Alexa è una soluzione efficace per proteggere le case durante le vacanze.

Con l’arrivo dell’estate, molte famiglie italiane preparano le valigie per godersi le tanto attese vacanze. L’entusiasmo per la partenza è però spesso accompagnato dalla preoccupazione di lasciare la casa incustodita per lunghi periodi. Le notizie di furti e intrusioni violente sono purtroppo ormai all’ordine del giorno, alimentando l’ansia di chi parte per le ferie.

Per fortuna, la tecnologia può rivelarsi un valido aiuto. Tra le soluzioni disponibili, Alexa si rivela un prezioso alleato per proteggere le nostre abitazioni. Grazie alle sue molteplici funzionalità, questo strumento può trasformarsi in un efficace sistema di sicurezza.

Il popolare assistente virtuale di Amazon offre delle funzioni integrate specifiche per contrastare le effrazioni, racchiuse nella skill “Alexa Guard Plus“. Purtroppo, al di fuori degli Stati Uniti queste opzioni non sono disponibili. Niente paura, nulla è perduto: con un po’ di ingegno, Alexa può comunque trasformarsi nell’antifurto perfetto.

Come Alexa può proteggere la tua casa

Alexa è notoriamente un dispositivo che può diventare molto più di un semplice assistente vocale. Può infatti essere configurata per funzionare come un sistema antifurto, migliorando significativamente la sicurezza della casa. Per trasformare Alexa in un sistema di sorveglianza, è necessario prima di tutto configurare i sensori di movimento.

Questo si può fare aprendo l’App Alexa, selezionando “Dispositivi“, poi “Echo & Alexa” e infine attivando la “Rilevazione di movimento a ultrasuoni” nelle impostazioni del dispositivo. Una volta attivati i sensori di movimento, il passo successivo è creare delle routine che determinino le azioni di Alexa in caso di rilevamento di movimento.

Nell’app Alexa, bisogna andare su “Routine“, selezionare l’opzione per crearne una nuova, impostare la rilevazione di movimento come trigger e scegliere le azioni da eseguire, come l’accensione delle luci o l’invio di notifiche. Dopo aver salvato la routine, è importante testarla per assicurarsi che funzioni correttamente. Alexa non si limita a rilevare movimenti.

Chi ha in casa un dispositivo Echo Show può trasformarlo in una vera e propria telecamera di sorveglianza. Per utilizzare questa funzione, basta andare su “Impostazioni”, selezionare “Fotocamera” e attivare il “Monitoraggio casa”. Grazie alla funzione “Live View“, è possibile visualizzare in tempo reale l’interno della propria abitazione e interagire con essa a distanza, controllando la visuale della telecamera con semplici gesti.

L’uso di Alexa come sistema di sicurezza offre numerosi vantaggi. In primo luogo, aumenta il livello di protezione della casa, dissuadendo potenziali intrusi. Inoltre, consente di monitorare la propria abitazione in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, grazie solo alla connessione Internet. Infine, la possibilità di ricevere notifiche in tempo reale permette di intervenire tempestivamente in caso di situazioni sospette.