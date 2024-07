Elon Musk, svelato il suo portafoglio azionario: cosa contiene

Essendo uno degli uomini più ricchi del mondo, in molti si chiedono a quanto ammonta il portafoglio azionario di Elon Musk

Elon Musk si attesta come uno degli imprenditori più affermati del mondo, grazie a un patrimonio netto sostanziale di circa 251,3 miliardi di dollari. Non è un caso che, essendo uno degli uomini più ricchi del mondo, le sue quotazioni e investimenti riscuotono interesse nella maggior parte delle persone, compresi gli investitori.

L’uomo non ha mai nascosto il modo in cui investe il suo denaro, con un approccio particolare e diversificato. Il suo portafoglio di investimenti infatti presenta società sotto la sua diretta influenza o proprietà in settori estranei come le criptovalute. Di seguito, scopriamo cosa contiene il portafoglio azionario di Musk e le sue strategie di investimento.

Elon Musk, imprenditore e CEO di aziende come Tesla, SpaceX e X (ex Twitter), ha un portafoglio di investimenti diversificato e impressionante. Solo 2 anni fa, la maggior parte delle sue azioni si concentravano su Tesla, società statunitense impegnata nella produzione di auto elettriche e batterie e nello sviluppo di tecnologie di guida autonoma. Essendo cofondatore dell’azienda, l’uomo ha dichiarato di possedere ben 423.622.432 azioni, per un valore di oltre 62,3 miliardi di dollari.

Rivelato il portafoglio azionario di Elon Musk nel 2024

Oltre a Tesla, Musk detiene una partecipazione relativamente piccola in SolarCity Corp (SCTY), una società di energia solare acquisita da Tesla nel 2016. Nel 2023, il CEO di Tesla ha deciso di effettuare investimenti significativi in ​​altre società e iniziative imprenditoriali, diversificando in una certa misura il suo portafoglio.

Una delle sue azioni più significative è stata l’acquisizione di Twitter per 44 miliardi di dollari. Solo pochi anni dopo, gli analisti stimano che il valore della quota di proprietà di Musk sia crollato a 8,4 miliardi di dollari. Complice la sua natura innovativa, l’imprenditore ha acquisito anche azioni per società tecnologiche e di intelligenza artificiale (AI), tra cui OpenAI e DeepMind Technologies.

Fondata nel 2016, invece Neuralink è un’altra idea dell’imprenditore e si concentra sullo sviluppo di interfacce cervello-computer impiantabili. Altri investimenti includono SpaceX, società che ha la missione di rivoluzionare la tecnologia spaziale. Nel corso degli anni, l’azienda ha raggiunto traguardi notevoli, tra cui il lancio del primo razzo privato nel 2008 e la consegna della navicella spaziale Dragon alla Stazione Spaziale Internazionale nel 2010.

Nel 2017, invece ha fondato The Boring Company per affrontare la congestione del traffico costruendo tunnel sotterranei. La fortuna pecuniaria di Musk è nota a tutti ma non lo è la quotazione esatta dei suoi investimenti. Ovviamente, gli osservatori del mercato sottolineano l’inclinazione dell’imprenditore nell’investire in società che promuovono le sue idee di pensiero e soluzioni innovative al mondo.