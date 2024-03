Ecco la guida definitiva che ti dice quando comprare un PC e risparmiare davvero: il calendario

Se il tuo pc decide di fare game over allora è arrivato il momento giusto per sostituirlo: ecco come muoversi intelligentemente.

Prima di acquistare un nuovo laptop, occorre prendere in considerazione il tipo di pc che stiamo per acquistare. Sia che tu abbia intenzione di acquistare un laptop con specifiche nuove o uno che costa meno del solito, possiamo indicarti diversi spunti per l’acquisto, come ad esempio il momento giusto in cui fare l’acquisto, ovvero al momento del lancio.

Durante l’ultima edizione del Consumer Electronics Show (CES), una fiera del settore tecnologico che si svolge negli Stati Uniti ogni anno a gennaio, i principali produttori come ASUS, Acer, Dell, HP, Lenovo, Samsung, MSI e Razer trattano i loro stand come passerelle per i nuovi computer con i più recenti chip di processore Intel e AMD, schede grafiche NVIDIA GeForce RTX e/o funzionalità all’avanguardia.

Sono però due le multinazionali che non compaiono al CES, una è Apple, nota per adottare un paio di approcci diversi al lancio di nuovi laptop. Apple di solito ospita eventi keynote formali per contrassegnare un aggiornamento, che il pubblico può guardare tramite live streaming. Microsoft invece rinuncia al CES per organizzare i propri eventi di lancio dei laptop che si svolgono quasi sempre ogni settembre.

Il momento migliore per acquistare un pc

Alcuni periodi dell’anno presentano sconti davvero interessanti sui laptop. Basti pensare che da quando Amazon ha iniziato a ospitare eventi di risparmio tipo Prime in autunno, il “Black Friday” è diventato un stagione vera e propria, che dura dall’inizio di ottobre alla fine di novembre. Tuttavia, rimane il periodo migliore dell’anno per accaparrarsi un laptop in saldo a un prezzo conveniente.

Il periodo in cui i laptop diventano molto economici è proprio durante il Black Friday, con sconti che vanno dal 20 al 50%. Questo periodo dell’anno, infatti, si sincronizza con il momento in cui rivenditori e produttori stanno cercando di scaricare i loro inventari prima degli aggiornamenti sulla prossima generazione di hardware al CES. I laptop più vecchi possono infatti precipitare ai prezzi più bassi.

I rivenditori possono proporre offerte su acquisti tecnologici di grande valore come laptop anche durante i fine settimana e durante alcune ricorrenze, come il periodo pasquale e natalizio. Non avrai la possibilità di trovare sconti estremi come nel pieno della stagione del rientro a scuola o del Black Friday, ma sono comunque superiori alla media ed interessanti.