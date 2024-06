È davvero impossibile usare Google Maps come predefinito su iPhone?

Molti utenti iPhone, pur apprezzando l’ecosistema Apple, trovano Google Maps più affidabile o facile da usare rispetto all’applicazione nativa Maps.

Sebbene iOS non permetta di impostare Google Maps come applicazione di mappe predefinita in modo diretto, esiste un metodo alternativo che può essere utilizzato per ottenere un risultato simile. Questo articolo guiderà passo dopo passo su come configurare il tuo iPhone per utilizzare Google Maps più frequentemente attraverso l’uso di altre app Google.

Il primo passo consiste nell’installare alcune applicazioni essenziali che ti aiuteranno a integrare Google Maps nel tuo uso quotidiano dell’iPhone. Inizia scaricando e installando Google Chrome dall’App Store. Una volta installato, apri le impostazioni del tuo iPhone, scorri verso il basso fino a trovare Chrome e tocca su di esso. Qui troverai l’opzione per impostarlo come browser predefinito; attivala.

Successivamente, è necessario installare anche l’app Gmail se non è già presente sul dispositivo. Dopo averla installata, procedi allo stesso modo: vai nelle Impostazioni del tuo iPhone, seleziona Gmail dalle applicazioni elencate e scegli di impostarla come app predefinita per le email.

Configurazione di Gmail per utilizzare Google Maps

Dopo aver configurato Chrome e Gmail come applicazioni predefinite, il passaggio successivo è integrare Google Maps in questo setup. Apri l’applicazione Gmail sul tuo iPhone e accedi al menu tramite il pulsante con tre linee orizzontali situato nell’angolo superiore sinistro dello schermo. Scorri verso il basso fino a raggiungere “Impostazioni” e seleziona “App predefinite”.

Qui troverai diverse opzioni relative alle applicazioni che possono essere usate per determinate azioni all’interno di Gmail. Cerca la sezione dedicata alle mappe e seleziona “Google Maps” come tua scelta predefinita.

Ora che hai tutto configurato correttamente, ogni volta che clicchi su un indirizzo email ricevuto tramite Gmail o navighi in internet attraverso Chrome sul tuo iPhone, avrai la possibilità di aprire direttamente quell’indirizzo in Google Maps anziché in Apple Maps. Questo metodo non solo facilita l’utilizzo di Google Maps quando si ricevono indicazioni stradali via email ma rende anche più semplice accedere rapidamente a queste informazioni mentre si naviga online. È una soluzione efficace per coloro che preferiscono le funzionalità offerte da Google rispetto alla soluzione cartografica integrata di Apple.

Sebbene iOS non offra una funzione nativa per impostare direttamente Google Maps come servizio di mappe predefinito sull’iPhone, seguendo i passaggi descritti sopra puoi ottimizzare la tua esperienza d’uso preferendo questa app nelle situazioni più comuni del quotidiano digitale mobile. Questa guida rappresenta una soluzione pratica ed efficiente per color chi desidera massimizzare l’utilità delle proprie app preferite senza compromettere la fluidità d’uso del proprio dispositivo Apple.