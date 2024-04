Crea tutte le GIF che vuoi sul tuo cellulare gratuitamente: basta fare così e ti divertirai un mondo

Grazie a questo metodo gratuito, potete creare tutte le GIF che volete sul vostro cellulare. Basta fare così, vi divertirete un mondo.

Nel corso degli anni, sono stati implementati una lunga serie di metodi diversi per la comunicazione online. Che valgono tanto per le piattaforme di messaggistica quanto per i social network. Pensate per esempio a come voi siete soliti chattare coi vostri amici. Oramai utilizzare solo i messaggi di testo non va più di moda. Ed ecco che si decide di aiutarsi con sticker, GIF e chi più ne ha più ne metta.

Anche sulle piattaforme social, da tempo nei commenti è possibile aggiungere elementi di questo tipo. Per rafforzare la propria tesi o per rispondere in maniera più simpatica e giocosa. Ma parlando nello specifico di GIF, sapevate che potete crearne anche di vostre partendo da zero? Per esempio se avete visto una scena simpatica di una serie TV, o anche solo se avete sul telefono un video del vostro amico che fa sbellicare. Ecco come fare sul cellulare gratuitamente, vi divertirete un mondo.

Come creare GIF dal cellulare gratis: dovete fare così

Grazie a questa guida facile e veloce, avrete modo in tempo zero di creare delle GIF dal vostro cellulare gratuitamente. Così che possiate rendere le vostre comunicazioni più divertenti e a costo zero. Vi basta scaricare alcune app che trovate comodamente sull’App Store di iOS o sul Play Store di Google.

Una di queste è ImgPlay, un fantastico servizio che vi dà modo di dar vita alle GIF usando video e foto già presenti sul vostro device. O registrando il tutto direttamente sul momento. Vi basta fare clic sul menu in alto a sinistra, scegliere l’elemento da utilizzare e poi modificare il tutto tra durata, velocità di riproduzione e così via. Conclusa quest’operazione, salvate e avete pronto il progetto in Galleria.

Discorso simile per Motion Stills, disponibile però solo su Android. Facendo clic sul bottone circolare una volta aperta l’applicazione, potrete registrare il video che vi serve e poi unirvi di tutti gli strumenti necessari per procedere con l’editing. Infine Comandi, questa volta disponibile solo per iOS ed iPadOS. Disponibile già di default, vi dà modo di usare le scorciatoie per creare GIF partendo da Live Photo o da pagine web di Safari. In maniera facile e mai così veloce!