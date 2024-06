Copia foto e testi su iPhone con questo metodo che nessuno conosce

Gli iPhone sono dispositivi noti per la loro interfaccia intuitiva e le funzionalità avanzate, ma molti utenti non sono ancora a conoscenza di tutte le potenzialità che questi dispositivi offrono.

Una delle funzioni meno conosciute è la possibilità di utilizzare il drag&drop (trascinamento) per spostare facilmente foto, testi e altri elementi tra diverse applicazioni. Questa funzionalità può semplificare notevolmente l’uso del dispositivo, rendendo più fluido e veloce il lavoro su più app.

Per iniziare a sfruttare questa funzione, è necessario aprire l’applicazione in cui si desidera incollare la foto. Successivamente, senza chiudere l’app, si deve aprire l’app “Foto”. Una volta trovata la foto che si vuole trasferire, basta selezionarla tenendola premuta con l’indice. Mentre si tiene premuta la foto, con il pollice si può fare uno swipe verso sinistra per scorrere tra le app aperte oppure premere due volte il pulsante Home se si possiede un modello di iPhone con pulsante fisico.

Mantenendo sempre premuta la foto selezionata con un dito, con un altro dito è possibile selezionare l’applicazione desiderata tra quelle aperte in background. Una volta entrati nell’app destinataria, basta rilasciare la foto nel punto specifico dove si vuole inserirla. Il gioco è fatto: la foto sarà stata trasferita dall’app “Foto” all’altra applicazione in modo semplice e rapido.

Trasferimento di Testi tramite Drag&Drop

Non solo le immagini possono essere spostate facilmente da un’app all’altra tramite drag&drop; anche i testi possono essere trasferiti seguendo una procedura simile. Per esempio, se si desidera copiare del testo da una pagina web o da un documento e incollarlo in una mail o in una nota, basta selezionare il testo desiderato tenendolo premuto fino a quando non appare l’opzione di copia.

Una volta che il testo è stato selezionato e mantenuto sotto controllo dal dito indice (come fatto precedentemente per le immagini), si può navigare tra le app come descritto sopra usando lo swipe o il pulsante Home. Trovata l’applicazione dove incollare il testo (ad esempio Mail o Note), basta rilasciare il testo nel campo appropriato dell’app destinataria.

Utilizzare questa tecnica può semplificare enormemente compiti quotidiani come organizzare documenti o inviare informazioni importanti via email senza dover passare continuamente da un’app all’altra copiando e incollando elementi singolarmente. È particolarmente utile quando si lavora su progetti multi-applicazione o quando ci si trova a gestire grandi quantità di contenuti media.

In conclusione, anche se non ampiamente pubblicizzata come altre caratteristiche degli iPhone, la funzionalità drag&drop offre agli utenti un modo incredibilmente efficiente per migliorare la gestione del proprio workflow mobile. Provarla significa adottarla regolarmente nelle proprie attività quotidiane sul dispositivo Apple.