Converti, taglia, modifica foto e video con quest’app: Non potrai più farne a meno!

Toolbox by Paperclip è un’applicazione recentemente lanciata, disponibile sull’App Store, che si distingue per la sua interfaccia minimalista e la facilità d’uso.

Nonostante sia un prodotto nuovo sul mercato, ha già attirato l’attenzione grazie alle sue molteplici funzionalità, tutte racchiuse in un’unica app. L’applicazione è completamente gratuita e offre una vasta gamma di strumenti utili per la gestione di foto, video, GIF, audio, PDF e file zip.

Una delle caratteristiche principali di Toolbox by Paperclip è la possibilità di convertire le immagini in diversi formati come jpeg, png, bmp o webp. Questo processo può essere eseguito anche su più file contemporaneamente. Oltre alla conversione dei formati, l’app permette di modificare le dimensioni delle immagini senza perdere in qualità. Attraverso semplici passaggi si può ridurre il peso del file originale ottimizzando lo spazio di archiviazione sul dispositivo.

Toolbox by Paperclip offre due opzioni distinte per ridimensionare le immagini: una permette di scalare l’immagine manualmente mantenendo una buona qualità dell’immagine; l’altra consente di impostare una dimensione massima del file finale (ad esempio 300 KB), utile quando si devono caricare immagini su siti web che richiedono limitazioni specifiche sulla grandezza dei file.

Gestione video, PDF e archivi ZIP

L’app non si limita alla gestione delle sole immagini ma estende le sue funzionalità anche ai video. È possibile convertire i video in GIF mantenendo un buon equilibrio tra velocità ed alta qualità dell’output finale. Inoltre, Toolbox by Paperclip consente anche il processo inverso: da una GIF generare un video o selezionare un frame specifico da trasformare in immagine statica.

Un’altra funzione interessante è l’estrazione dell’audio dai video. Questo strumento si rivela particolarmente utile quando si desidera salvare solo la traccia sonora dei propri filmati o creazioni multimediali. L’app elabora rapidamente il processo restituendo un file audio che può essere facilmente salvato o condiviso.

Toolbox by Paperclip semplifica anche la conversione dei documenti o delle immagini in formato PDF con pochi tocchi. Per quanto riguarda gli archivi ZIP, l’app offre sia la possibilità di decomprimere i file zippati sia quella di creare nuovi archivi a partire da foto, video o documenti presenti sul dispositivo.

Nonostante alcune sezioni siano ancora in fase di sviluppo e possano presentarsi piccoli bug dovuti alla novità dell’applicazione sul mercato, Toolbox by Paperclip dimostra già grande potenziale grazie alla sua versatilità ed efficacia nell’aiutare gli utenti nella gestione quotidiana dei loro media digitali. La speranza è che continui a rimanere gratuita nonostante l’introduzione futura di nuove funzionalità legate all’intelligenza artificiale. In definitiva, questa applicazione rappresenta uno strumento prezioso per chi cerca una soluzione tutto-in-uno capace di soddisfare diverse esigenze legate alla conversione e modifica dei propri contenuti multimediali direttamente dal proprio smartphone.