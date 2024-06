Converti i tuoi manga preferiti in ebook da leggere con qualunque e-reader

Il mondo dei fumetti e dei manga ha trovato una nuova casa negli e-reader, grazie a strumenti come Kindle Comic Converter (KCC).

Questo software, nonostante il nome possa suggerire diversamente, è compatibile non solo con i dispositivi Kindle ma anche con i Kobo e altri lettori di e-book basati su inchiostro elettronico. Vediamo quindi come sfruttare al meglio questo strumento per goderci i nostri manga in bianco e nero preferiti.

Il primo passo per utilizzare KCC è scaricare il software dal sito ufficiale ospitato su GitHub. Una volta raggiunta la pagina di GitHub, è necessario navigare fino alla sezione dei download dove si troverà l’ultima versione rilasciata del programma. È importante leggere le note di rilascio per essere a conoscenza delle ultime novità o delle eventuali correzioni apportate. A seconda del sistema operativo in uso, si potrà scegliere tra diverse opzioni di download: `kcc.exe` per Windows, varie versioni specifiche per Mac OS (sia Apple Silicon che Intel) e immagini app Linux.

Prima di procedere con l’installazione di KCC, sono necessari alcuni prerequisiti. Per gli utenti Windows è indispensabile scaricare ed installare 7-zip nella sua versione a 64-bit. È fondamentale che questa applicazione sia installata sul disco C del computer. Un altro componente essenziale è Kindle Previewer; anche in questo caso bisogna assicurarsi di effettuare l’installazione sempre sul disco C.

Utilizzo dell’Interfaccia KCC

Dopo aver completato l’installazione dei prerequisiti e del programma stesso, avviando KCC ci si troverà davanti alla sua interfaccia utente (UI). L’utilizzo è piuttosto intuitivo: basta trascinare il file del fumetto o della cartella contenente le immagini direttamente nell’interfaccia del programma. KCC supporta vari formati sia per quanto riguarda i contenitori (CBZ, CBR, CB7) sia per le immagini (JPEG, PNG, GIF). Tra le impostazioni disponibili spiccano quelle dedicate ai modelli specifici di Kindle e Kobo; selezionando correttamente il dispositivo in uso si ottimizzeranno i risultati della conversione.

All’interno dell’interfaccia di KCC sono presenti numerose opzioni avanzate che permettono un maggior grado di personalizzazione nella conversione dei fumetti:

Modalità Manga : Permette la lettura da destra a sinistra.

: Permette la lettura da destra a sinistra. Modalità Webtoon : Ottimizza la visualizzazione per webtoon.

: Ottimizza la visualizzazione per webtoon. Margin Mode : Aggiunge margini personalizzabili.

: Aggiunge margini personalizzabili. Formato Output: Consente di scegliere il formato finale della conversione; solitamente MOBI.

È importante notare che l’utilizzo del formato PNG può causare problemi sui dispositivi Kindle Scribe; pertanto viene consigliato evitarlo.

Una volta configurate tutte le opzioni desiderate basta cliccare su “convert” e attendere che la procedura termini. La velocità della conversione dipenderà dalla potenza computazionale del PC utilizzato. Al termine della conversione si otterrà un file nel formato scelto (.MOBI nel caso standard) pronto per essere trasferito sul dispositivo tramite cavo USB semplicemente trascinandolo nella cartella “document” dell’e-reader.

Se durante la fase di conversione il dispositivo Kindle rimane collegato al computer via USB verrà automaticamente caricata anche la copertina del fumetto convertito; una piccola comodità che arricchisce ulteriormente l’esperienza d’uso.

Supporto ed Assistenza

Per qualsiasi dubbio o problema tecnico relativo all’utilizzo di KCC è possibile consultare due principali risorse online: la sezione “issues” sulla pagina GitHub ufficiale dove gli utenti possono postare domande o segnalazioni specifiche oppure rivolgersi al forum presente su Mobile Read – un punto d’incontro molto popolare tra gli appassionati degli ebook reader dove scambiarsi consigli ed esperienze dirette.

Inoltre, se si desidera supportare ulteriormente lo sviluppo del software esiste la possibilità di effettuare donazioni agli autori originali attraverso i link forniti sulla pagina GitHub.

Utilizzare Kindle Comic Converter rappresenta quindi una soluzione efficace ed efficiente per tutti gli amanti dei fumetti desiderosi di portarli sempre con sé nei loro dispositivi E-Ink preferiti senza rinunciare alla qualità visiva delle proprie opere predilette.