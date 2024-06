Conosci le sigle HTTP e HTTPS? Sapere cosa significano ti proteggerà ogni volta che navighi in internet

Quando navighiamo su internet, spesso non prestiamo attenzione a piccoli dettagli che possono fare la differenza in termini di sicurezza.

Uno di questi è l’indirizzo del sito web che stiamo visitando. Avete mai notato se l’URL inizia con “http” o “https”? Questa piccola differenza può avere un impatto significativo sulla sicurezza delle informazioni che scambiate con il sito.

HTTP sta per HyperText Transfer Protocol, mentre HTTPS significa HyperText Transfer Protocol Secure. La principale differenza tra i due protocolli è la “S” alla fine di HTTPS, che sta per “Secure”. Quando un sito web utilizza HTTPS, significa che tutti i dati inviati e ricevuti sono criptati attraverso l’utilizzo del protocollo SSL (Secure Sockets Layer) o TLS (Transport Layer Security). Questa crittografia protegge le informazioni dagli attacchi degli hacker e dai tentativi di intercettazione dei dati.

La crittografia è essenziale per proteggere le informazioni sensibili come password, numeri di carte di credito e dati personali. Con HTTP, i dati sono inviati in forma testuale semplice, il che li rende vulnerabili agli attacchi denominati “man-in-the-middle”, dove un malintenzionato può intercettare facilmente queste informazioni. Invece, con HTTPS, anche se i dati vengono intercettati durante la trasmissione, rimarranno indecifrabili senza la chiave specifica per decodificarli.

La Campagna “HTTPS Everywhere” di Google

Nel 2014 Google ha lanciato una campagna chiamata “HTTPS Everywhere”, enfatizzando l’importanza della sicurezza online e promuovendo l’uso dell’https su tutto il web. Da allora Google ha anche modificato gli algoritmi dei suoi motori di ricerca per favorire i siti che utilizzano https rispetto a quelli che si affidano ancora all’http non protetto. Questo significa che avere un sito https non solo aumenta la sicurezza ma potrebbe anche migliorare il posizionamento nei risultati di ricerca.

Evitate sempre di inserire i vostri dati personali o effettuare acquisti su siti web che utilizzano solo http. I rischi associati a tali siti sono elevati poiché le informazioni trasmesse possono essere facilmente accessibili da hacker o altri soggetti malintenzionati. Sebbene possa essere invitante completare un acquisto rapidamente o registrarsi su un sito apparentemente innocuo, il rischio non vale la convenienza temporanea.

In conclusione, quando navighiamo sul web dobbiamo sempre essere vigili e consapevoli delle misure di sicurezza implementate dai siti web visitati. Controllare se un URL inizia con https è un semplice passo verso una maggiore sicurezza online. Ricordatevi sempre delle raccomandazioni fornite da esperti e grandi aziende come Google: navigare su internet richiede cautela e una buona dose d’attenzione ai dettagli legati alla sicurezza.