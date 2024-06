Conosci il bluejacking? Proteggiti così

Il bluejacking è una pratica che, sebbene non sia dannosa come altri attacchi informatici, può risultare molto fastidiosa.

In questo articolo, esploreremo cosa significa realmente il bluejacking, come viene effettuato e quali misure possiamo adottare per proteggerci.

Il bluejacking sfrutta la tecnologia Bluetooth per inviare messaggi non richiesti ad altri dispositivi nelle vicinanze. A differenza di virus o malware che mirano a danneggiare il sistema o a rubare dati sensibili, il bluejacking è generalmente usato per inviare messaggi pubblicitari o scherzi innocui. Nonostante ciò, può diventare un disturbo significativo e una violazione della privacy.

Il processo dietro al bluejacking è relativamente semplice. Il malintenzionato attiva il Bluetooth sul suo dispositivo e cerca altri dispositivi con la visibilità Bluetooth attiva nelle vicinanze. Una volta trovati questi dispositivi, può inviare loro contenuti non sollecitati come immagini, testi o anche link che possono essere usati in campagne pubblicitarie ingannevoli o truffe. Questo tipo di “attacco” non richiede una connessione approvata tra i dispositivi; basta che la vittima abbia la visibilità Bluetooth attiva e si trovi entro un raggio d’azione sufficientemente breve (generalmente meno di 10 metri).

Precauzioni da Adottare

Per proteggersi dal bluejacking è essenziale controllare le impostazioni di sicurezza del proprio dispositivo Bluetooth. Ecco alcuni passaggi fondamentali.

Imposta la Visibilità su Nascosto : La maggior parte dei dispositivi permette di rendere invisibile il proprio dispositivo agli occhi degli altri utenti Bluetooth nelle impostazioni del menu Bluetooth. Questo impedisce ai malintenzionati di individuare facilmente il tuo dispositivo.

: La maggior parte dei dispositivi permette di rendere invisibile il proprio dispositivo agli occhi degli altri utenti Bluetooth nelle impostazioni del menu Bluetooth. Questo impedisce ai malintenzionati di individuare facilmente il tuo dispositivo. Richiedere Autorizzazioni : Assicurati che il tuo dispositivo richieda conferma prima di accettarne qualsiasi connessione o ricevere dati via Bluetooth. Questo ti darà l’opportunità di rifiutare qualsiasi tentativo sospetto.

: Assicurati che il tuo dispositivo richieda conferma prima di accettarne qualsiasi connessione o ricevere dati via Bluetooth. Questo ti darà l’opportunità di rifiutare qualsiasi tentativo sospetto. Disattivazione del Bluetooth quando non in uso : Anche se sembra un gesto banale, disattivando completamente il Bluetooth quando non lo stai usando riduci ulteriormente le possibilità di essere colpito da bluejacking.

: Anche se sembra un gesto banale, disattivando completamente il Bluetooth quando non lo stai usando riduci ulteriormente le possibilità di essere colpito da bluejacking. Aggiornamenti Regolari: Mantenere aggiornato il software del tuo dispositivo può aiutarti a proteggerti dalle ultime tecniche utilizzate dai malintenzionati nel campo del bluejacking e altre minacce alla sicurezza.

In conclusione, mentre il bluejacking potrebbe non rappresentare una minaccia diretta alla sicurezza dei tuoi dati personali come altre forme più aggressive di cyber-attacchi, rimane comunque importante essere consapevoli delle potenziali molestie e intrusione nella tua vita digitale quotidiana attraverso questa pratica indesiderata. Adottando misure preventive semplici ma efficaci puoi ridurre significativamente le probabilità di diventare bersaglio dei malintenzionati che utilizzano questa tecnica.