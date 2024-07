Che paradosso, il Pixel 8a potrebbe non supportare un’attesa funzione di Android 15

Il Pixel 8a offre molte caratteristiche vantaggiose per il suo prezzo, ma il mancato supporto di un’importante funzione delude gli utenti.

Il Google Pixel 8a rappresenta un ottimo rapporto qualità-prezzo, mantenendo l’essenza della gamma Pixel pur con qualche compromesso. La serie “a” degli smartphone Google è nota per essere una versione “light” dei modelli classici, offrendo caratteristiche essenziali a un prezzo più accessibile. Questi modelli mantengono molti dei punti di forza della serie principale, come la qualità costruttiva e il supporto software prolungato.

Nonostante il costo contenuto, il Pixel 8a include un display OLED molto luminoso e una costruzione di alta qualità. Il supporto software è un altro punto di forza, con Google che promette sette anni di aggiornamenti di sicurezza e Android, assicurando la longevità del dispositivo. Tuttavia, proprio come spesso accade con le versioni “light”, alcune funzionalità importanti possono essere assenti.

Purtroppo, sembra che anche il Pixel 8a segua questa tendenza. Una delle nuove funzionalità più attese di Android 15, infatti, potrebbe non essere supportata dal Pixel 8a. Questo solleva questioni sull’effettiva convenienza di risparmiare sul prezzo d’acquisto a scapito di funzioni avanzate.

La funzione mancante che delude milioni di utenti

Auracast è una tecnologia Bluetooth che consente la condivisione audio da un dispositivo a più dispositivi riceventi contemporaneamente. Questa funzione crea un vero e proprio hotspot audio, permettendo di condividere l’audio di un film, una chiamata o un podcast con più utenti. L’uso potenziale di Auracast è vasto, dall’intrattenimento domestico all’uso in spazi pubblici.

Auracast è stato introdotto da Samsung nei suoi televisori e auricolari, mostrando già notevoli vantaggi in termini di usabilità e condivisione. Tuttavia, nonostante la presenza della tecnologia Bluetooth LE Audio necessaria, il Pixel 8a potrebbe non beneficiare di questa innovazione.

Secondo Android Authority e Mishaal Rahman, l’analisi del codice del Progetto Open Source Android (AOSP) indica che mentre Auracast è abilitato per i modelli Pixel 8 e Pixel 8 Pro, non ci sono segnali di supporto per il Pixel 8a. Questo suggerisce che i possessori del Pixel 8a, così come quelli di modelli precedenti come il Pixel 7, potrebbero non poter usufruire di questa funzione.

Questa mancanza è particolarmente significativa considerando che Auracast migliora notevolmente l’esperienza d’uso del Bluetooth, rendendo possibile la condivisione audio in maniera semplice e senza fili. La scelta di non includere questa funzione nel Pixel 8a potrebbe essere dovuta a limitazioni hardware o a strategie di mercato, ma resta un fattore che potrebbe influenzare negativamente la percezione del valore del dispositivo.