C’è un modo geniale ma anche pericolosissimo per scrivere usando il codice Morse sul PC

C’è un modo particolare per poter comunicare in codice Morse usando il tuo PC: il trucco geniale ma pericolosissimo.

Il codice Morse è un metodo per trasmettere informazioni testuali sotto forma di una serie di toni, luci, o clic che un ascoltatore o un osservatore esperto può facilmente comprendere senza l’uso di attrezzature speciali. Fu inventato negli anni ’30 e ’40 dell’Ottocento da Samuel F.B Morse e Alfred Vail per essere utilizzato con il telegrafo, una prima forma di sistema di comunicazione elettronica.

Di recente, un programma Linux open source ha mostrato una nuova funzionalità che consente di inserire il codice Morse facendo una semplice azione sul proprio laptop. La prova viene mostrata su un Lenovo ThinkPad, ma non tutti i portatili possono ricevere e gestire questi input. Di seguito, scopriamo maggiori dettagli al riguardo.

Codice Morse su PC: basta fare questa semplice mossa

Il codice Morse utilizza un insieme unico di segnali, come punti e trattini, piuttosto che lettere dell’alfabeto, per rappresentare gli elementi fonetici di una lingua, mostrando un sistema di codifica distintivo per la comunicazione. Sviluppato da Jesse Lee, il programma per Linux chiamato Open and Shut, consente di inserire messaggi utilizzando tale codice aprendo e chiudendo il coperchio del laptop.

La funzionalità è stata ampiamente dimostrata su un laptop Lenovo ThinkPad. È tuttavia difficile immaginare situazioni pratiche in cui tale input potrebbe essere necessario. Si prevede che un ulteriore sviluppo del programma potrebbe renderlo più universale.

Questo metodo di input non è di certo nascosto, poiché i movimenti del laptop sono molto evidenti e non c’è da dimenticare che quest’ultimo, allo stesso tempo, non è un dispositivo compatto. Infatti, sono emerse diverse criticità per chi utilizza frequentemente tale input. In effetti, aprendo e chiudendo il coperchio del pc, sussiste l’alta probabilità di danneggiare lo schermo del laptop.

Funzioni simili in realtà erano già state presentate in precedenza sul Raspberry Pi. Sul dispositivo erano presenti modifiche per l’invio e la ricezione di messaggi in codice Morse, nonché una mod Pi Zero W che consentiva di convertire i messaggi di Telegram in codice Morse e un segnale luminoso lampeggiante.

Sebbene l’applicazione pratica del programma sia ora limitata, il codice Morse rimane un valido metodo di comunicazione soprattutto in situazioni in cui la comunicazione vocale non è possibile o pratica. Ad esempio, viene utilizzato nell’industria aeronautica e nautica per inviare segnali di soccorso, tradizionalmente noti come segnale SOS.