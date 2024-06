Casa smart, sai cosa fare se il Wi-Fi non funziona? Così non rinunci mai ai tuoi dispositivi hi-tech

Le case smart sono una grande comodità dell’era contemporanea, ma cosa bisogna fare quando manca il Wi-Fi? Ecco la soluzione.

La rete Wi-Fi domestica è diventata ormai fondamentale per ogni nostra attività dato che siamo circondati da dispositivi e sistemi che funzionano solamente tramite connessione a internet: questo chiaramente è un grandissimo vantaggio, ma può risultare un’arma a doppio taglio quando il Wi-Fi non funziona e siamo costretti a dire temporaneamente addio a tutto quello che stavamo facendo, soprattutto se viviamo in una casa smart.

Le case smart sono ormai sempre più diffuse e rappresentano sostanzialmente quelle abitazioni che sono totalmente (o quasi) incentrate sulla domotica: antifurti, luci e chiusure centralizzate di porte e finestre, assistenti virtuali, televisori smart, elettrodomestici che si attivano tramite sensori e comandi vocali e chi più ne ha più ne metta. Tutto questo chiaramente va avanti attraverso la rete Wi-Fi, ma cosa succede quando questa non funziona? Si ferma tutto.

Possono essere diverse le motivazioni per le quali la rete Wi-Fi domestica potrebbe non funzionare come al solito: interferenze nel segnale, interruzione momentanea della linea oppure semplicemente qualche cavo staccato o che non riesce a erogare il servizio in maniera corretta. Si tratta di situazioni imprevedibili, ma allo stesso tempo abbastanza comuni ed è per questo motivo che bisogna tenere pronta sempre una soluzione nel caso succeda un avvenimento simile.

Wi-Fi che si stacca nelle case smart: ecco la soluzione più rapida

Prima di arrivare a una soluzione che possa andare bene per tutti i sistemi smart c’è da specificare che la maggior parte degli elementi che vanno a formare l’ecosistema delle case smart possono funzionare anche senza connessione a internet: ad esempio il termostato “smart” senza Wi-Fi non può essere utilizzato da remoto con lo smartphone o attraverso comandi vocali, ma continua a funzionare come un termostato standard.

Dunque non bisogna allarmarsi se manca il Wi-Fi in una casa smart dato che la maggior parte dei dispositivi e degli elementi all’interno della casa continuerà a funzionare, ma non sarà chiaramente possibile avere tutte quelle funzionalità che possono essere attivate tramite connessione a internet. C’è però una soluzione a questo problema che può risultare molto utile.

Nel caso in cui non funzioni la rete Wi-Fi si può sempre optare per la connessione hotspot attraverso il proprio smartphone: basta infatti attivare la funzione sul proprio dispositivo personale e collegare l’intero sistema di domotica a quella rete così da far tornare a funzionare il tutto senza problemi.