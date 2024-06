Casa domotica o Smart? Pro, contro, curiosità

Ogni abitazione ha il potenziale per diventare una “casa smart”. Questo processo di trasformazione può avvenire sia in fase di nuova costruzione sia durante ristrutturazioni mirate.

La chiave per rendere una casa intelligente risiede nell’adozione della domotica, ovvero l’integrazione di dispositivi IoT (Internet of Things) che permettono un controllo e un monitoraggio remoto delle varie funzionalità dell’abitazione. Questi dispositivi sono capaci di gestire compiti diversificati, come il controllo del riscaldamento, la gestione dell’illuminazione e molto altro.

L’utilizzo più comune dei sistemi domotici riguarda proprio l’illuminazione. Grazie alla tecnologia smart è possibile non solo accendere e spegnere le luci a distanza ma anche regolare l’intensità luminosa, creare scenari luminosi personalizzati e ottimizzare i consumi energetici. Le soluzioni offerte dalla domotica in termini di illuminazione rappresentano un esempio lampante di come la tecnologia possa migliorare la qualità della vita domestica.

La sicurezza è uno degli aspetti fondamentali garantiti dalla domotica. Sistemi avanzati di videosorveglianza permettono ai proprietari delle abitazioni di monitorare gli ambienti interni ed esterni in tempo reale. Ma i benefici non si fermano qui: comfort, convenienza ed efficienza energetica sono ulteriormente potenziati grazie alla possibilità di automatizzare routine quotidiane e controllare da remoto vari dispositivi attraverso applicazioni dedicate su smartphone o tablet.

Domotica cablata vs soluzioni wireless

Esistono due principali approcci nella realizzazione di sistemi domotici: quello cablato e quello basato su tecnologie wireless. La soluzione cablata prevede l’integrazione dei vari dispositivi direttamente nell’impianto elettrico dell’abitazione, consentendo una gestione centralizzata tramite app o display touchscreen. Questa opzione è particolarmente indicata per le nuove costruzioni o durante importanti lavori di ristrutturazione. D’altra parte, per le abitazioni esistenti che non necessitano immediatamente di interventi strutturali, esistono soluzioni basate su dispositivi che comunicano tra loro attraverso reti wireless, facilmente controllabili via Internet.

Uno degli ambiti più promettenti della domotica riguarda l’assistenza a persone anziane o con disabilità. Grazie alle nuove tecnologie è possibile realizzare ambienti domestici adattabili alle specifiche necessità degli utenti, consentendo loro una maggiore autonomia nelle attività quotidiane.

Nonostante i numerosissimi vantaggi offerti dalla casa intelligente, esistono alcune sfide da affrontare nella realizzazione di sistemi completamente integrati. La difficoltà maggiore risiede nell’interoperabilità tra dispositivi prodotti da marche diverse che possono presentare standard comunicativi non sempre compatibili tra loro.

La sicurezza informatica rappresenta uno dei principali puntini interrogativi legati alla diffusione delle case smart. Il crescente numero di dispositivi connessi aumenta infatti la superficie d’attacco disponibile per eventuali malintenzionati interessati a compromettere la sicurezza domestica attraverso cyber-attacchi mirati.

Sebbene l’installazione d’un sistema domotico comporti costi iniziali relativamente elevati – variabili in base al livello d’integrazione desiderato – è importante considerare tali spese come un investimento sul lungo periodo capace d’aumentare notevolmente il valore dell’immobile oltre a migliorarne confort ed efficienza energetica.