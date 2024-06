Basta smartphone per i minorenni, nuova legge ufficialmente approvata: tutte le info

È stata ufficialmente approvata una nuova legge, basta smartphone per i minorenni. Ecco tutte le info da conoscere.

Da ormai diversi anni, il tema riguardante la salvaguardia dei minorenni sul web è diventato centrale. Soprattutto tenendo conto delle varie minacce a cui potrebbero andare incontro tra contenuti sensibili, molestie e via dicendo. Ecco perché anche la legge ha deciso anni fa di iniziare ad intervenire, con normative sempre più stringenti e che puntano tutto sulla salvaguardia dei consumatori più giovani.

E a tal proposito, sta per arrivare una nuova legge che potrebbe cambiare per sempre le carte in tavola. Stando a quanto emerso infatti, presto i minorenni potrebbero dover dire basta agli smartphone. Per via di una normativa aggiornata e che è già diventata ufficiale. Ecco tutte le info che dovete conoscere sia se siete minori di 18 anni che se avete dei figli che non hanno ancora compiuto la maggiore età. Ci sono grossi rischi a cui si potrebbe andare incontro se si infrange la regola.

No smartphone ai minorenni: cosa dice la nuova legge

Una decisione arrivata abbastanza a sorpresa ma che è già stata resa ufficiale, obbligando tutti a mettersi in linea con quanto previsto. Secondo quanto emerso, presto arriverà il ban all’utilizzo degli smartphone per i minorenni. Una scelta oculata e decisa per far sì che i più giovani non vengano esposti a rischi online.

A lanciare il tutto ci ha pensato la United School District Board of Education della California che, a partire da gennaio 2025, vieterà a quasi mezzo milione di studenti di poter utilizzare il proprio telefono. Secondo quanto si legge, la decisione è stata presa col fine ultimo di proteggere i bambini dalle distrazioni e dai social media. Rei di ostacolare l’apprendimento e danneggiare la salute mentale.

C’è stata una votazione a riguardo che ha ottenuto la maggioranza. Ora ci sono circa 120 giorni per poter introdurre una nuova politica da parte delle scuole, così che poi da gennaio 2025 la politica entrerà ufficialmente in vigore. Saranno poi i funzionari scolastici di Los Angeles a deliberare se i telefoni debbano essere tenuti in appositi sacchetti o negli armadietti durante l’orario scolastico.

E soprattutto quali saranno le possibili eccezioni per diverse fasce d’età o per studenti con difficoltà d’apprendimento. Al momento comunque, non è ancora previsto nulla di simile in Italia. Ma chissà che le cose non possano cambiare nei prossimi anni, qualora l’esperimento dovesse andare a buon fine.