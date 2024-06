Attiva questa funzione segreta sul tuo smartphone prima di metterlo a caricare e vedrai che differenza: non tornerai indietro

Con alcune buone abitudini e utilizzando le app giuste, si può ottimizzare la ricarica dello smartphone e prolungarne la durata.

La batteria dello smartphone è uno dei componenti più importanti del dispositivo, ma spesso gli utenti non le riservano le giuste attenzioni. La maggior parte delle persone carica il proprio telefono senza pensare troppo a come farlo nel modo migliore. In realtà, seguire alcune giuste tecniche di ricarica può fare una grande differenza nella durata della batteria del dispositivo. Comprendere come trattare correttamente la batteria può aiutarti a prolungarne la vita.

La ricarica corretta della batteria è una questione che van ben oltre il semplice evitare che il telefono si scarichi completamente. Ad esempio, diversi studi hanno ormai dimostrato che mantenere il livello della batteria tra il 20% e l’80% può aiutare a prolungare i cicli di carica e, di conseguenza, la durata complessiva della batteria. Questo approccio riduce il deterioramento della batteria, ma contribuisce anche a mantenere prestazioni ottimali.

È quindi evidente che prendersi cura della batteria del proprio smartphone richiede un po’ di attenzione e qualche sforzo in più. Fortunatamente, esistono alcune funzioni e app che possono rendere questo processo molto più semplice e automatico.

Notifiche di ricarica personalizzate: un’alleato fondamentale per la vita dello smartphone

Se possiedi un telefono Samsung Galaxy, hai a disposizione una potente funzione chiamata Bixby Routines che ti permette di impostare notifiche personalizzate per la ricarica della batteria senza dover installare applicazioni di terze parti. Per prima cosa, apri l’app Impostazioni e vai a Funzionalità avanzate.

Per configurare Bixby Routines:

Apri “Impostazioni”, poi vai a “Funzionalità avanzate” e seleziona “ Modalità e routine “.

“. Tocca la scheda “Routine”, poi l’icona con tre punti e seleziona “Impostazioni”.

Attiva l’interruttore “ Mostra Modalità e Routine nella schermata delle app “.

“. Ora puoi accedere a “Modalità e Routine” dal cassetto delle app.

Per impostare una notifica di ricarica:

Apri “Modalità e Routine Bixby” e vai alla scheda “Routine”.

Tocca l’icona “+” per aggiungere una nuova routine.

Nella sezione “ Se “, seleziona “ Livello della batteria ” e imposta la percentuale desiderata .

“, seleziona “ ” e . Nella sezione “Allora”, seleziona “Notifiche” e poi “Mostra notifica personalizzata”.

Inserisci i dettagli della notifica, dai un nome alla routine e salva.

Per chi non possiede un telefono Samsung Galaxy, esistono diverse app di terze parti che possono essere utilizzate per impostare notifiche di ricarica personalizzate. Battery Guru è un’app gratuita che ti permette di impostare avvisi personalizzati quando la tua batteria raggiunge specifici livelli di carica.

AccuBattery è un’altra app che monitora l’uso della batteria e ti consente anche di configurare un allarme di carica. Dopo aver calibrato l’app seguendo le istruzioni sullo schermo, puoi impostare il livello di carica desiderato trascinando la bolla blu. Riceverai una notifica quando il tuo telefono raggiunge il livello impostato.