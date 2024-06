Arriva in Italia il primo bar completamente robotico: dove si trova e cosa si può fare

E’ finalmente arrivato il primo bar robotico in Italia: un luogo caratterizzato da tecnologie ai limiti della fantascienza.

Tutti coloro che entrano in questo modernissimo bar rimangono per qualche secondo senza parole, poiché ogni dettaglio ricorda l'alta tecnologia presente nelle metropoli giapponesi: bracci robotici, schermi touch screen e assistenti vocali.

Qualsiasi cosa è infatti progettato per stupire i clienti e per servirli velocemente e con la massima precisione. Si tratta quindi di un vero e proprio bar futuristico che sembra essere rubato dagli anni 50 del 2000, costituito da baristi robotici specializzati.

La tecnologia dell’attuale decennio non finisce mai di stupire: dopo la famosa intelligenza artificiale arriva anche il primo bar italiano completamente robotico. L’inaugurazione del futuristico locale, che si chiama Shaker, è avvenuta l’11 aprile 2024. Ma dove si trova esattamente questo locale che sembra venire dal futuro? La risposta è sorprendente: in Italia.

Il primo bar robotico arriva in Italia

Dal giorno dell’inaugurazione tanti italiani e molti turisti sono letteralmente entrati in un’altra dimensione, grazie ai sofisticati apparecchi di cui è composto. Al suo interno, i clienti possono infatti ordinare un drink o un caffé attraverso un tablet e ritirarlo al bancone. L’obiettivo principale di Shaker è quindi quello di portare ai massimi livelli l’esperienza del consumatore, anche se l’aspetto umano è notevolmente diminuito.

Quest’ultimo è purtroppo un problema che si sta progressivamente espandendo in tutti i settori, a causa degli innumerevoli dispositivi tecnologici e delle IA. Se per voi il bar è un luogo per socializzare con altri esseri umani e, soprattutto, con i baristi, allora entrando a Shaker potreste sentirvi leggermente disorientati.

Ad ogni modo, l’idea di un locale completamente robotico è nata grazie a Makr Shakr, che è una società fondata da Carlo Ratti ed Emanuele Rossetti. Tutti coloro che vogliano visitare questa straordinaria attività devono recarsi a Torino, precisamente in via Carlo Alberto 11 dalle 8 alle 23.

Si trova in pieno centro e nelle vicinanze della famosa Piazza Castello. Bisogna inoltre ricordare che all’interno troverete non solo robot e tablet, ma anche un bar manager umano, il cui compito è quello di supervisionare l’operato delle macchine. C’è anche un sofisticato braccio robotico, chiamato Toni Compatto, appositamente progettato per preparare fino a 60 cocktail, attingendo da ben 70 bottiglie. Se volete ammirare il futuro, vi basterà quindi entrare a Shaker e ordinare tutto ciò che è di vostro gradimento.