Apple, arrivano i nuovi robot per la casa: ecco come saranno

Apple potrebbe presto portare nelle nostre case dispositivi che finora abbiamo visto solo nei film di fantascienza.

Apple è alla ricerca del prossimo grande progetto per riaffermare il suo ruolo di azienda leader nell’innovazione tecnologica. Dopo il lancio di prodotti rivoluzionari come l’iPhone e l’Apple Watch, l’azienda di Cupertino sta esplorando nuove frontiere per continuare a sorprendere e innovare il mercato. Tra le varie idee che i vertici stanno valutando, sembra esserci anche quella che coinvolge i robot per la casa.

La realizzazione di un robot domestico intelligente potrebbe rappresentare una delle sfide più ambiziose per Apple. Questo progetto, sebbene ancora in fase embrionale, è in grado di trasformare radicalmente il modo in cui interagiamo con la tecnologia nelle nostre case, rendendo la vita quotidiana più semplice e connessa.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, i progetti di robotica di Apple sono attualmente sotto la supervisione di John Giannandrea, ex dipendente di Google e responsabile di Siri. Di recente si è parlato molto del possibile annullamento del progetto Apple Car, un dettaglio che secondo molti rafforza la possibilità che l’azienda stia ora concentrando gli sforzi su progetti come l’intelligenza artificiale e i robot domestici.

Apple sta valutando attentamente la possibilità di realizzare robot in grado di aiutarci nelle faccende di casa

I robot umanoidi sono ancora un traguardo distante, probabilmente non realizzabile prima di un decennio. In questo momento, però, Apple starebbe considerando idee più semplici che potrebbero essere lanciate in tempi più brevi. Tra queste, un piccolo robot che potrebbe seguire l’utente in casa per compiti basilari, oppure un dispositivo con un grande display su un braccio robotico in grado di interagire con l’interlocutore attraverso movimenti del capo.

La navigazione autonoma all’interno delle case rappresenta senza dubbio una sfida significativa per qualsiasi dispositivo tecnologico. Le nostre abitazioni sono ambienti complessi, con scale, mobili, animali domestici e bambini che lasciano oggetti ovunque. La capacità di un robot di adattarsi a tali variabili è fondamentale per il suo successo.

Un esempio recente di robotica domestica è il Bot Handy di Samsung, che combina un aspirapolvere con un braccio articolato in grado di eseguire compiti come raccogliere oggetti o sistemare i piatti. Anche Amazon ha sviluppato un robot domestico, Astro, dotato di un tablet come volto e capace di muoversi autonomamente per la casa (attualmente disponibile solo su invito).

Le soluzioni di Apple potrebbero seguire un percorso simile, concentrandosi su funzionalità specifiche per garantire un’esperienza utente fluida e prevedibile. Ad esempio, un robot dotato di AI generativa potrebbe imparare a svolgere piccoli compiti domestici senza la necessità di programmazioni esplicite.