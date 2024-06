Antivirus PC, se hai uno di questi disinstallalo subito o rischi problemi ben peggiori

Evitare software antivirus problematici è il primo passo per garantire che il tuo sistema rimanga protetto e performante.

La protezione del tuo computer è una priorità assoluta in un’epoca in cui le minacce informatiche sono sempre più diffuse. Installare un software antivirus sembra una scelta logica per garantire la sicurezza dei tuoi dati personali e professionali. La realtà, purtroppo, non tutti i software antivirus offrono le garanzie necessarie e alcuni possono persino causare più problemi di quanti ne risolvano.

Scegliere il software antivirus giusto può fare la differenza tra avere un sistema sicuro e affidabile o uno costantemente vulnerabile e inefficiente. La tecnologia e i tipi di minacce si evolvono rapidamente e un software che era efficace qualche anno fa potrebbe non essere più adeguato.

In questo contesto, è fondamentale essere informati sui software antivirus che potrebbero non essere all’altezza del compito. Alcuni dei nomi più noti nel settore, pur avendo una lunga storia e un’ampia base di utenti, hanno dimostrato di avere significative lacune nella protezione che offrono.

La lista dei software antivirus inaffidabili è piena di nomi molto noti

Secondo recenti indagini nel settore, ad esempio, Norton non offre una protezione in tempo reale, che è essenziale per combattere le minacce più recenti. La rivelazione è ancor più interessante se si considera che il suo è uno dei marchi più noti nel mondo degli antivirus. Inoltre, la sua presenza è invadente, con notifiche e avvisi che possono rallentare il tuo sistema e disturbare il tuo lavoro quotidiano.

Anche McAfee è famoso per i suoi fastidiosi popup piuttosto che per la qualità del suo servizio. Molti utenti lamentano aggiornamenti incontrollabili che interrompono le attività, rendendo l’uso del computer frustrante. Considerato obsoleto, McAfee non è sicuramente all’altezza delle sfide poste dalle moderne minacce informatiche.

Webroot è invece un antivirus noto per essere incredibilmente difficile da disinstallare, un problema significativo per qualsiasi software. Oltre a questo, il servizio clienti e il sistema di segnalazione delle minacce sono mal progettati, lasciando gli utenti senza un supporto adeguato.

Concludiamo la lista con uno dei marchi più famosi della storia degli antivirus: Avast. Questo antivirus ha subito un grave danno di immagine quando si è venuto a sapere che l’azienda produttrice ha venduto i dati degli utenti a terze parti, un’azione imperdonabile per una società di sicurezza. Un antivirus dovrebbe garantire sicurezza, non creare preoccupazioni.

Se si possiede uno dei software antivirus menzionati, è consigliabile disinstallarlo immediatamente e considerare alternative più sicure. Windows Defender, incluso in tutti i sistemi Windows 10 e 11, offre una protezione affidabile senza costi aggiuntivi. Per chi cerca un livello di sicurezza ancora maggiore, molti utenti suggeriscono che Malwarebytes è una scelta eccellente. Altri antivirus altamente raccomandati sono Bitdefender, Kaspersky, Eset e Sophos.