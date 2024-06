Airdrop Hamster Combat, come funziona e quanto si guadagna con il gioco cripto più famoso del momento

Questo curioso titolo, che attira sempre più appassionati, rappresenta un’opportunità interessante nel mondo dei giochi cripto su Telegram.

Nel panorama delle criptovalute nuove opportunità di guadagno emergono ogni giorno. Tra queste, i giochi cripto sono sempre più famosi, offrendo agli utenti la possibilità di ottenere guadagni reali mentre si intrattengono con attività di vario tipo. Uno degli ultimi fenomeni virali in questo campo è “Hamster Kombat“, un gioco basato su Telegram che ha rapidamente catturato l’attenzione di milioni di utenti in tutto il mondo.

Hamster Kombat si distingue per il suo modello “tap-to-earn” e per l’ambientazione originale, che vede i giocatori nei panni di un CEO cripto nel mondo dei criceti. Si tratta di una semplice applicazione in cui si guadagnano punti letteralmente cliccando sullo schermo.

Questo titolo sta riscuotendo particolare successo perché, secondo i recenti annunci del team che lo ha ideato, presto permetterà ai suoi utenti di partecipare a un airdrop di token cripto reali, cioè un evento in cui una criptovaluta o un progetto blockchain distribuisce gratuitamente una quantità di token digitali ai portafogli degli utenti.

Cos’è Hamster Kombat e quanto si guadagna?

Per iniziare a giocare, è necessario avere un account su Telegram. Una volta fatto questo, basta cercare “Hamster Kombat” nell’app e aprire la chat del gioco. Il gioco funziona come una mini-app all’interno del servizio di messaggistica, quindi non c’è bisogno di scaricare software aggiuntivi.

Una volta mossi i primi passi guidati nel gioco, l’utente vedrà una grande moneta d’oro sullo schermo. Cliccando ripetutamente su questa moneta si possono guadagnare monete di gioco. Ogni clic farà guadagnare una piccola quantità di monete: più si clicca, più monete si accumulano.

Con le monete guadagnate si possono poi acquistare diversi “Boost” che migliorano la capacità di guadagnare monete. Ad esempio, alcuni boost aumentano il numero di monete guadagnate per ogni clic, mentre altri riducono il tempo necessario per ricaricare la barra energetica, permettendoti di cliccare più a lungo senza interruzioni.

Nella scheda “Mine” del gioco si possono poi spendere le monete per migliorare la propria borsa di criptovalute. Qui si possono acquistare aggiornamenti (per esempio, aggiungere Bitcoin al proprio portafoglio), impostare un processo KYC (Know Your Customer) e fare altre aggiunte che aumentano il guadagno passivo di monete. Ogni miglioramento acquistato aumenta il numero di monete che guadagni passivamente, anche quando non stai cliccando.

Il potenziale di guadagno con Hamster Kombat dipende quindi da diversi fattori, inclusi il tempo dedicato al gioco e le strategie utilizzate per incrementare i profitti. Il team di Hamster Kombat ha inoltre annunciato un airdrop per il prossimo mese di luglio. Questo evento distribuirà token cripto reali basati sul profitto attuale degli utenti in quel momento e altri parametri di attività, motivo per cui è importante rimanere attivi sulla piattaforma.