A cosa serve un router senza modem e chi dovrebbe utilizzarlo: ecco i motivi per cui la scelta potrebbe svoltarti la vita

Hai intenzione di acquistare un router senza modem? Ecco cosa devi valutare prima di prenderlo: è importante.

Scegliere di comprare un buon modem non è così semplice. Bisogna tenere in considerazione il modello e il tipo di funzionalità che può offrire, indicatori essenziali prima di procedere con l’acquisto. Ce ne sono di diverse tipologie sul mercato, come quelli classici con il filo per esempio. Molte persone, però, vorrebbero acquistare un router senza modem: potrebbe essere vantaggioso in questo caso.

Ma quando conviene farlo esattamente? Di base sappiamo che un router senza modem, riceve il segnale già convertito da un ONT (acronimo di Optimal Network Terminal). Il compito è quello di distribuire il segnale ai dispositivi connessi al Wi-Fi. In questo modo possono comunicare fra loro e accedere al servizio Internet. Scegliere un router senza modem, quindi, può rivelarsi conveniente per diverse ragioni.

Router senza modem, quando vale la pena acquistarlo? Ciò che devi sapere

Innanzitutto un router autonomo non è vincolato da niente, il che significa che supporta connessioni in fibra ottica o utilizza perfino la SIM card per le connessioni mobili. Inoltre ha delle prestazioni migliori rispetto ai modelli con il modem integrato, quindi offre una maggiore flessibilità in termini di supporto Internet. E non manca il controllo sulla rete, che nel caso del router senza modem è più che presente.

Tuttavia ci sono dei casi specifici in cui andrebbe acquistato, poiché potrebbe essere più vantaggioso che mai. Coloro che hanno una connessione in fibra ottica, per esempio, dovrebbero considerare l’idea di comprarne uno. Si può collegare l’ONT al router e sfruttare al massimo la velocità di connessione, cosa che non si potrebbe fare con un modem normale. Inoltre è consigliato per coloro che vogliono controllare al massimo la propria rete.

Questo perché, come abbiamo accennato prima, si offre maggiore controllo sul segnale e sulle sue funzionalità. Infine, se si desidera un router con delle caratteristiche specifiche, di certo un dispositivo del genere è quello che ci vuole. Ce ne sono di diverso tipo e possono fare al caso nostro, ecco perché è conveniente acquistarne uno.

Questi sono i principali motivi che ci potrebbero spingere ad acquistare un router senza modem. Se prima non sapevate che cosa fare, adesso avrete le idee chiare senza dubbio. Si tratta di un investimento niente male in questo caso.