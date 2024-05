Digitale terrestre, spariscono 5 canali: ecco perché questi non li vedi più

Nel digitale terrestre spariscono 5 canali che non saranno più visibili agli utenti: ecco qual è il motivo di questa novità.

Sono ormai diversi anni che le televisioni nel nostro Paese si vendono già dotati della tecnologia di trasmissione che consente di ricevere la TV digitale tramite un’antenna rastremata. Fin da subito sono stati disponibili un bel po’ di canali nazionali gratuiti e anche i canali locali, a seconda da dove ci si trovi.

TDT o DTT è l’abbreviazione di digitale terrestre, una tecnologia di radiodiffusione televisiva adottata in Italia con l’obiettivo di trasmettere e ricevere canali televisivi in ​​qualità digitale. DTT, che quindi trasmette tutti i programmi televisivi digitali, ha sostituito la televisione analogica nel 2012.

Il 2024 è stato un anno importante per l’intero settore, visto che partirà la transizione verso il digitale terrestre di nuova generazione. Ma questa non è l’unica novità che interesserà la popolazione in questo campo. È notizia recente che gli utenti non vedranno più 5 canali sulla loro tv.

Digitale terrestre: ecco quali sono i 5 canali che non si vedranno più

Il DTT è stato introdotto in Italia nel 2008 ed è un servizio completamente gratuito in quanto si basa sull’antenna terrestre e non satellitare. La stessa cosa vale anche per il nuovo standard. Tuttavia, è interessante notare come in questo periodo ci sono diversi cambiamenti in atto per quanto riguarda i canali locali.

Già qualche giorno fa si era parlato dell’eliminazione di un canale TV locale dal DTT. Ora però sono arrivate altre indicazioni per quanto riguardano il Mux Locale 4 in Sicilia, il quale è vero che è stato reinserito in reinserito Telespazio Messina (canale 89 del digitale terrestre), ma sono stati cancellati 5 canali network che hanno spaesato gli utenti.

Il primo canale cancellato e quindi non più disponibile alla visione degli utenti è Canale 8 Sociale (LCN 186), così come non si vedrà più Cinquestelle (LCN 189). È stato depennato dalla lista dei canali visibili per il pubblico anche Euro Tv (LCN 191), così come Tv Alfa Comunità (LCN 198) e, infine, il canale TMC Telemondo Centrale Famiglia (LCN 210).

Dunque, questi cinque canali non saranno più agganciati dal DTT. Il suggerimento in questi casi è sempre quello di attivare in modo rapido la sintonizzazione automatica di TV e decoder, in questo modo si avranno a disposizione le ultime novità, così come si potranno godere tutti i vantaggi del servizio e non perdersi nulla.